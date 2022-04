Octavian Popescu (19 ani) a fost din nou decisiv pentru FCSB. În minutul 74, extrema roș-albaștrilor l-a învins pe Cristian Bălgrădean (34 ani) și a făcut ca clubul patronat de Gigi Becali (63 ani) să se apropie la 2 puncte de CFR Cluj, cu 5 partide înainte de finalul sezonului.

De evoluția jucătorului au fost impresionați și scouterii Benficăi Lisabona. Conform ProSport, după ce l-au urmărit și la meciul cu Universitatea Craiova, 0-2, aceștia au venit să-l supervizeze pe Tavi Popescu și împotriva echipei pregătite de Dan Petrescu (54 ani).

Cu cele 9 goluri și 4 pase decisive în acest sezon, „perla” lui Gigi Becali poate fi protagonistul celui mai scump transfer din Liga 1, recordul fiind deținut de Dennis Man (23 ani), care a plecat la Parma pentru 11 milioane de euro. Însă, de data aceasta, patronul FCSB-ului a anunțat că nu îl lasă să plece nici măcar în schimbul a 20 de milioane de euro.

Octavian Popescu: „Nu mă gândesc la Ronaldo. Sper să ajung la jumătatea lui”

Cu toate că în jurul numelui său roiesc milioanele de euro, Octavian Popescu este hotărât să câștige campionatul cu FCSB. Jucătorul lui Toni Petrea avertizează că roș-albaștrii trebuie să câștige cele 5 meciuri rămase pentru a cuceri titlul.

„Sunt foarte bucuros că am reușit să marchez, mai ales în derby. Suntem bucuroși că ne-am dus la două puncte de ei. N-am mai câștigat de opt ani la ei acasă și e un moment bun să ne bucurăm. Suntem la mâna noastră, trebuie să câștigăm tot până la final. O să o luăm pas cu pas și trebuie să reușim.

Am avut și eu aici un tușă un contact, sper să analizeze domnii din studio. La Olaru sper să nu fie ceva grav și să revină la antrenamente.

Am revenit și noi, ne-au ajutat și cei de la Craiova, Farul. Trebuie să o luăm meci cu meci și să ridicăm trofeul la final. Noi am dat totul pe teren, trebuia să câștigăm neapărat. Suntem fericiți că am reușit să câștigăm.

Mă bucură aceste vorbe, dar mai am mult de muncă. Nu mă gândesc la Ronaldo, sper să ajung la jumătatea lui”, a spus Octavian Popescu, după victoria cu CFR Cluj.