Octavian Popescu a marcat unicul gol al partidei din Gruia, ajutat de o deviere a lui Graovac, cu care l-a învins pe Cristi Bălgrădean.

CFR Cluj - FCSB 0-1 | Prima reacție a lui Iulian Cristea

„A fost un meci greu, cum ne așteptam, orice meci cu CFR este strâns, am venit astăzi foarte montați, știam ce avem de făcut și am reușit să câștigăm. Toată echipa a jucat bine și am câștigat. M-am bucurat și acum un an, când i-am bătut cu 3-0 la noi acasă. Sunt victorii frumoase, mai ales împotriva lor. Mă bucur că am reușit să micșorăm distanța.

Sunt meciuri foarte grele, foarte strânse, și noi avem foarte multe meciuri grele. Trebuie să luăm fiecare meci în parte și ne dorim să fim pe primul loc. Am reușit să formăm un grup unit și sper să continuăm pe acest drum”, a spus Iulian Cristea.

FCSB, din nou în lupta pentru titlu! Programul complet

CFR Cluj a ajuns la două înfrângeri consecutive în campionat și a rămas cu 45 de puncte. În urma acestui succes, FCSB s-a apropiat la doar două puncte distanță de lider, cu cinci etape înainte de finalul sezonului, ținând cont că diferența dintre cele două era de 14 puncte după sezonul regulat!

În următoarea etapă, CFR Cluj se va deplasa pe terenul celor de la FC Voluntari, iar FCSB va juca tot în deplasare, cu Farul Constanța.

Programul lui CFR Cluj până la finalul sezonului:

FC Voluntari - CFR Cluj

CFR Cluj - Farul Constanța

FC Argeș - CFR Cluj

CFR Cluj - Universitatea Craiova

FCSB - CFR Cluj

Programul lui FCSB până la finalul sezonului:

Farul Constanța - FCSB

FCSB - FC Argeș

Universitatea Craiova - FCSB

FC Voluntari - FCSB

FCSB - CFR Cluj