Dan Petrescu a spus chiar că Istvan Kovacs a decis rezultatul partidei prin eliminarea lui Mateo Susic, dar și prin alte decizii eronate, iar președintele Cristi Balaj susține punctul de vedere al antrenorului.

Cristi Balaj iese la atac după CFR - FCSB

Fostul arbitru FIFA spune că Istvan Kovacs a fost influențat de presiunile puse de către cei de la FCSB, care au contestat delegarea centralului din Carei în săptămâna jocului. Balaj crede că eliminarea lui Susic are acoperire regulamentară, însă este "curios dacă va da un astfel de cartonaș roșu și în finala Ligii Campionilor".

Cristi Balaj a adăugat că CFR Cluj se "luptă cu o echipă care joacă cu adversare în 10 oameni", făcând referire la FCSB.

"O înfrângere este o înfrângere, mai ales că era un meci important. Din păcate, am luat un gol în momentul în care am fost cu 9 jucători în teren. Petrila ieșise accidentat, a fost acea eliminare și a fost și acea deviere. Noi am avut mingea în fața porții pe final de joc și nu am putut înscrie.

Faza este discutabilă, are acoperire regulamentară. Îi doresc să arbitreze în finala Champions League și sunt curios dacă va mai da un cartonaș roșu la o asemenea fază. Supărarea mea este ce s-a întâmplat până la acea eliminare. Am avut situații în care nu avea voie să greșească. S-a speriat, i-a fost frică, a fost influențat de declarațiile premergătoare meciului.

Dau câteva exemple. Omrani face alunecare cu mâna pe sol. Regulamentul spune că, dacă lovește mâna, nu e intenție. El dă henț în momentul în care mingea l-a lovit în piept pe Omrani, iar Petrila scăpa spre poartă într-un atac promițător. Începutul jocului, faulturi la mingea terenului, când jucam mingea clar. Fluieră șovăielnic, cu frică, nu cumva să se supere cineva pentru că jucătorul a rămas căzut și a mieunat pe teren.

Sponsorul nostru, care a avut un eveniment la acest joc, îmi spunea că parcă a fost un meci de baschet. Orice atingere, jucătorii stăteau întinși pe teren, țipau. Dacă avem impresia că ne vom califica în cupele europene practicând un asemenea fotbal, ne înșelăm. Noi știm ce avem de lucrat. Este greu. De când am jucat cu un om mai puțin, tactica a fost mult diferită față de ceea ce ne-am propus.

Conform clasamentelor pe care le-ați făcut, lucrurile sunt evidente. Ne luptăm cu o echipă care joacă cu adversare în 10 oameni. Nu știu câte meciuri au, faceți voi calculul. Nu mi-am imaginat că nu vom avea un arbitraj de nivel de Champions League.

Sunt doi arbitri valoroși (n.r - Ovidiu Hațegan și Istvan Kovacs), este corect. Îi cunosc și e exclus că ar fi anumite interese. Sunt arbitri coreți și mă mândresc cu acest lucru, doar că presiunile pe care le facem asupra arbitrilor aduc greșeli. Ăsta este motivul pentru care se fac aceste presiuni. Într-un asemenea meci trebuie să fii cât mai exact, nu te gândești că vei fluiera într-un asemenea mod să nu superi pe cei care te-au criticat. Noi am fost eleganți și nu ascund înfrângerea în spatele arbitrajului. Am luat un gol când eram în 9 jucători și dintr-o devire. Avem partea noastră de vină, doar că așteptam mult mai mult la acest joc.

La Boateng a revenit și i-a dat galben, Vali Gheorghe se plimba în cârcă cu o ținere prelungită, dar nu s-a mai întors să dea galben. Sunt multe lucruri care nu aveau ce să caute pe teren. Nu mă ascund în spatele arbitrajului, doar simțeam nevoie să clarific acest lucru și să sublinez: nu mai faceți presiuni, nu avem prietenii cu arbitri, nu avem arbitri care să greșească în favoarea noastră. Comparativ cu adversarii care au avut de multe ori de câștigat.

Dacă Federația privește cu indiferență, se pare că îi încurajează. Noi am ales să fim eleganți, să protejăm arbitri și să spunem că vrem doar un arbitraj corect, că nu influențăm, că nu mergem la arbitri. Acele acuze făcute au avut ținta să se întâmple ce s-a întâmplat. Sunt dezamăgit, clar am și o parte de subiectivism, dar dacă o să vedeți ce s-a întâmplat până la eliminare, o să scot fazele de arbitraj și veți vedea că nu vorbesc prostii", a spus Cristi Balaj, după meci.

CFR Cluj a ajuns la două înfrângeri consecutive în campionat și a rămas cu 45 de puncte. În urma acestui succes, FCSB s-a apropiat la doar două puncte distanță de lider, cu cinci etape înainte de finalul sezonului, ținând cont că diferența dintre cele două era de 14 puncte după sezonul regulat!

În următoarea etapă, CFR Cluj se va deplasa pe terenul celor de la FC Voluntari, iar FCSB va juca tot în deplasare, cu Farul Constanța.

Programul lui CFR Cluj până la finalul sezonului:

FC Voluntari - CFR Cluj

CFR Cluj - Farul Constanța

FC Argeș - CFR Cluj

CFR Cluj - Universitatea Craiova

FCSB - CFR Cluj

Programul lui FCSB până la finalul sezonului: