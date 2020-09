Veste extraordinara din echipa FCSB-ului! "Sunt sanse sa se intample asta!" Anuntul care vine cu un plus de speranta pentru duelul cu Slovan Liberec

FCSB isi poate recupera o parte din jucatorii infectati cu Covid-19 pana la meciul cu Slovan Liberec din Europa League.

Ros-albastrii au avut 9 jucatori infectati cu Covid-19, insa majoritatea dintre ei au fost asimptomatici.

Mihai Stoica spune ca sunt sanse ca miercuri dimineata, cand jucatorii vor fi testati din nou, unele teste sa iasa negative si acestia sa poata evolua cu Slovan Liberec.

Miron, Olaru, Tanase, Cristea, Bus, Vlad, Ovidiu Popescu, Vina si Pandele au fost jucatorii depistati pozitiv cu Covid-19.

Dintre acestia, doar Tanase, Cristea si Olaru au avut simptome dintre cei enumerati, insa acum se simt mult mai bine.

"Sunt sanse ca miercuri dimineata, cand vor fi testati jucatorii, sa apara jucatori negativi din cei gasiti pozitiv. Majoritatea nu au avut simptome, au facut tratament. Nu ar fi o surpriza, dupa cum, Doamne fereste, exista sanse ca jucatorii negativi sa se pozitiveze.

Eu am un inel care imi spune cum stau, imi monitorizeaza ritmul cardiac, temperatura, mi-a dat primele semnale ca nu sunt in regula, dupa cateva zile de tratament a aratat foarte bine. Am zis ca am scapat, dar nu am scapat. Ce a fost greu a venit dupa. Nu e ceva extrem de periculos", a spus Mihai Stoica la Ora Exacta in Sport.

