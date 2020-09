Anamaria Prodan le raspunde dinamovistilor dupa transferul lui Straton la FCSB: "Numele meu trebuie sa fie perfect la orice echipa!"

Straton a fost transferat de FCSB, iar suporterii lui Dinamo au pus-o la zid pe Anamaria Prodan.

Impresarul roman le-a raspuns fanilor si a declarat ca ea nu reprezinta clubul din Stefan cel Mare, ci reprezinta proprii jucatori si antrenori.

"Despre acest subiect nu am ce sa comentez… Nu intru in polemici cu nimeni. Eu sunt manager si imi fac meseria oriunde! Eu nu am contract cu o singura echipa! Si nici nu sunt angajata la o echipa! Sunt profesionista. Sunt exact ca un jucator. Oriunde merge face performanta. Numele meu trebuie sa fie perfect la orice echipa. La fel si al jucatorilor mei", a declarat Anamaria Prodan pentru ProSport.

Suporterii dinamovisti au afirmat intr-un comunicat ca investitorul de la Sibiu s-a implicat in transferul lui Straton la FCSB.

"Daca lingusitoarea Anamaria Prodan a avut o influenta in tranzactia asta, este cu atat mai urat. Sa nu uitam ca Mircea Rednic si-a pierdut jumatate din credit in ochii suporterilor, pentru o miscare asemanatoare (transferul lui Gnohere). Tot pe mana Medusei", a fost comunicatul celor de la PCH.