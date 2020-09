Rasturnare de situatie in cazul lui Graovac! Anuntul facut de Dani Coman dupa ce fundasul a fost dat ca si TRANSFERAT la FCSB

FCSB s-ar fi interesat de Daniel Graovac de la Astra Giurgiu.

In urma accidentarilor si cazurilor de Covid-19 de la club, ros-albastrii ar fi pus ochii pe Daniel Graovac, de la Astra. Mai mult decat atat, in urma cu doua zile, Fanatik anunta ca fundasul ar fi ajuns deja la o intelegere cu echipa lui Gigi Becali.

Presedintele Astrei, Dani Coman a vorbit despre plecarea fundasului central de la echipa si exclus posibilitatea ca acesta sa paraseasca gruparea din Giurgiu.

"Nu a fost vorba sub nicio forma de transferul lui Graovac de la Astra Giurgiu. El are in continuare contract cu noi inca doi ani. Dar asa se intampla cand te iei dupa vreun impresar care crede ca poate sa forteze mana lui FCSB sa il transfere. Jocuri din astea prin presa stim si noi. Nu a fost nicio discutie, doar fabulatii. Nici nu se pune problema de un asemenea transfer", a spus Dani Coman pentru ProSport.