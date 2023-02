Vasile Miriuță, reacție dură în privința echipei lui Gigi Becali. Nu s-a ferit de cuvinte și a spus ce nu are FCSB

Vasile Miriuță, manager general la Minaur Baia Mare, și-a exprimat opinia despre problemele de la FCSB.

Fostul antrenor de la CFR Cluj și Dinamo a urmărit partida pe care FCSB a jucat-o duminică, scor 1-1 pe Arena Națională cu Universitatea Craiova. Miriuță lasă de înțeles că FCSB beneficiază de un lot valoros, însă îi lipsește un antrenor care poate gestiona un grup cu fotbaliști de calitate.

Vasile Miriuță despre problemle de la FCSB

Mai mult, fostul jucător din Bundesliga atrage atenția și asupra faptului că roș-albaștrilor le lipsește un lider care poate gestiona momentele delicate din timpul unei partide sau știe să ia cele mai bune decizii când echipa se află la conducerea jocului.

FCSB a pierdut pe final meciul cu Farul (2-3) și a fost egalată, scor 1-1 cu Universitatea, tot în ultimele minute ale partidei. Antrenorul din acte al echipei lui Gigi Becali este Leo Strizu, dar echipa a fost condusă după plecarea lui Nicolae Dică de Mihai Pintilii.

FCSB, în piuneze?

După ce Dică a părăsit-o pe FCSB, Gigi Becali a încercat să-l aducă la echipă pe Liviu Ciobotariu, dar actualul antrenor de la FC Voluntari a refuzat propunerea.

”Au fost momente şi momente. FCSB a început bine şi a marcat. Pe parcurs, a avut şi Craiova iniţiativă. Au egalat pe final. La FCSB nu e prima dată când se întâmplă asta. Îţi spun eu slăbiciunea.

Nu are un lider. Nu are antrenor la echipă. Dacă luăm toţi jucătorii de pe linia de fund, nu are un lider în echipă în momentele când ar trebui să îi ţină conectaţi. FCSB nu are un lider, are jucători buni. Nu au antrenor, asta este”, a declarat Vasile Miriuță, potrivit Prima Sport.

FCSB a jucat în meciul cu echipa lui Eugen Neagoe fără Darius Olaru și Andrea Compagno, doi jucători esențiali pentru Mihai Pintilii și Leo Strizu.

CLASAMENT SUPERLIGA

1. Farul - 55p

2. CFR Cluj - 53p

3. FCSB - 48p

4. Rapid - 46p

5. Universitatea Craiova - 45p

6. Sepsi - 37p

Strizu: „Echipa nu a căzut, poate nu a fost la fel de concretă!”

"Echipa nu a căzut, poate nu a fost la fel de concretă precum a obișnuit, la fel de decisivă. Depinde cum vă uitați la Miculescu. A început foarte bine meciul, el nu are jocuri în picioare. O să fie un fotbalist foarte bun. Poate că nu a venit realizări, dar ele vor veni.

Miculescu e un jucător care promite și o să ne aducă foarte multe bucurii. Dacă tot vorbim de 'recompense', etapa trecută au fost rezultate favorabile pentru ei, acum mai puțin. Mai primești și câte o palmă din asta. Ne mobilizăm în continuare”, a spus Leo Strizu la finalul meciului cu Universitatea Craiova.