Varianta prin care Petrescu ar castiga o gramada de bani! Super-Dan si finantatorul CFR-ului ar fi facut o intelegere pentru plecarea antrenorului

CFR Cluj a fost eliminata din Cupa Romaniei, de catre Poli Iasi, scor 0-1.

Dupa acest rezultat s-a speculat ca Dan Petrescu ar pleca de pe banca ardelenilor. Nelutu Varga, finantatorul din Gruia a declarat ca se va desparti de Dan Petrescu, dar fostul sef de la Liga propune o alta varianta.

Mitica Dragomir sustine ca Petrescu si Varga au ajuns la o intelegere in care niciunul sa nu plateasca clauza imensa de reziliere in valoare de peste 2 milioane de euro. 'Bursucul' ar fi dorit in Arabia Suadita la Al Nasr, iar CFR ar incasa o suma de bani dupa aceasta mutare.

"A fost o intelegere intre ei. Se duce la bani multi, ia si Varga ceva bani, si gata se inteleg. S-au inteles ca Petrescu sa plece la arabi. Se duce la arabi pe bani multi", a declarat Dumitru Dragomir pentru AntenaSport.

Conform celor de la Fanatik, finantatorul CFR-ului l-ar fi demis pe Dan Petrescu si l-ar dori la echipa ca inlocuitor pe selectionerul Romaniei U21, Adi Mutu.

"Da, e adevarat, ne-am despartit de domnul Dan Petrescu. Este o decizie definitiva, n-o mai intoarce nici presedintele Romaniei. Ii multumim pentru tot lui Dan. Asta e viata... nu ai voie, la ce conditii avem, sa te elimine Poli Iasi din Cupa. Vom aduce rapid antrenor. Eu il vrea pe Mutu, am incredere in Adi, dar vom vedea! Mai multe vom sti maine, sper ca noaptea sa fie un sfetnic bun pentru viitorul lui CFR Cluj", a declarat Nelutu Varga pentru sursa citata.