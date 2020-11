"Intalnim viitoarea campioana a Italiei si avem prea multe absente!" Ce spune Dan Petrescu despre sansele CFR-ului in returul cu AS Roma

CFR Cluj infrunta AS Roma in a 4-a etapa a grupelor Europa League.

Inaintea partidei, antrenorul campioanei Romaniei, Dan Petrescu, a declarat ca echipa sa se confrunta cu multe absente si ca acest lucru va conta enorm in jocul in aceasta seara. Tehnicianul i-a laudat pe italieni si a declarat ca, din punctul sau de vedere, AS Roma este viitoarea campioana din Serie A, punctand ca spera ca CFR sa profite de sansa mica pe care o are inaintea returului.

"Va fi un meci foarte greu. Cred ca intalnim viitoarea campioana a Italiei, viitoarea castigatoare a grupei din Europa League. Echipa lor arata foarte bine si e clar ca toate sansele le au ei, dar o sansa mica avem mereu, indiferent de adversar. Speram sa se intoarca norocul pe strada noastra.

Avem mult prea multe absente si asta e problema cea mai mare. Sunt ingrijorat de forma italienilor si de moralul nostru dupa ultimul meci din campionat. Parma n-a ajuns la poarta cu Roma, noi am mai ajuns, am avut si un penalty neacordat si vreo 2-3 ocazii. Roma e in prea mare forma, revine si Dzeko, ar fi fantastic orice am scoate din meciul acesta.

Daca mai recuperam jucatori, pe Vinicius, pe Omrani, pe Hoban sau pe Deac, clar ca era altfel, dar au forta prea mare chiar daca au probleme cu fundasii. Dar ei in atac au jucatori fantastici care pot castiga orice meci, nu doar cu CFR.

Clar ca ne gandim la meciul cu Roma si vrem sa ne calificam, dar nu avem lotul de anul trecut, va fi greu, dar cum sa nu-mi doresc sa ne calificam? Doamne fereste. Ar fi culmea! Vom da tot ce avem mai bun. Eu voi da tot ce am mai bun, ca la fiecare meci", a declarat Dan Petrescu la conferinta dinaintea partidei.

In meciul tur, AS Roma a trecut cu 5-0 de CFR Cluj. Partida retur se joaca pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu".

Duelul dintre CFR Cluj si AS Roma este programat de la ora 22:00 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.