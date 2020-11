"Ce pretentii sa mai ai dupa un gol marcat de noi, iar altul de arbitru?" Dan Petrescu a facut calculele calificarii in primavara europeana

Din articol Calculele calificarii in primavara europeana

Dan Petrescu a vorbit despre evolutia celor de la CFR Cluj in returul cu AS Roma.

Antrenorul campioanei Romaniei a declarat ca baietii sai au facut un meci bun, fiind suparat pentru modul in care italienii au castigat, respectiv gratie unui autogol si unei lovituri inventate de la 11 metri. Petrescu a spus, insa, ca nu are ce sa le reproseze jucatorilor sai.

"Prima repriza a fost echilibrata, am avut fiecare dintre noi cate o ocazie. Repriza a doua, insa, a inceput cum nu se poate mai rau, cu un autogol marcat de un atacant, iar apoi am incercat sa egalam, baietii au raspuns bine si cred ca, daca aveau un pic de inspiratie si de noroc, ar fi reusit.

La golul doi a fost un pic de balbaiala si un penalty inventat pe care nici macar ei nu l-au cerut... Primul gol marcat de noi, al doilea de arbitru... Ce pretentii sa mai ai? Baietii au avut o reactie buna, dar clar ca diferenta de valoare s-a vazut. Pe tabela nu e normal ce a aparut.

Jucatorii au avut o atitudine foarte buna, nu am ce sa le reprosez. La cate probleme sunt, baietii au dat tot ce au avut mai bun", a declarat Dan Petrescu.

Tehnicianul CFR-ului a vorbit si despre calculele pentru calificarea in primavara europeana.

"Singura sansa clara pe care o avem este sa castigam in ambele meciuri. De asemenea, depinde ce se va intampla in meciul dintre AS Roma si Young Boys, daca bat italienii... Cel mai important e meciul nostru. Daca nu batem pe TSKA, suntem out!

Nu sunt Mafalda sa stiu cum s-ar fi terminat meciul. Clar ca sunt mai buni ca noi, dar nu pot sa stiu. Daca i-am fi avut pe toti, sigur luam punctele in meciul cu Young Boys. Nu cred ca mai luam gol daca nu iesea Vinicius acolo, era 1-0 pentru noi si asa ramanea rezultatul.

Iar cu Roma, poate ca nu pierdeam chiar asa la ei, iar aici poate reusea un egal daca nu aveam toate aceste probleme medicale", a spus antrenorul.

Calculele calificarii in primavara europeana



Doua victorii, in partidele cu CSKA Sofia si Young Boys, ar fi cel mai simplu scenariu pentru calificarea CFR-ului in primavara europeana, indiferent de rezultatele din celelalte meciuri ale grupei.

Campioana Romaniei ar putea trece de grupe si cu o victorie cu CSKA Sofia si o remiza cu Young Boys, dar pentru asta, elvetienii trebuie sa piarda la Roma, iar in meciul de la Berna, CFR trebuie sa inscrie cel putin doua goluri.