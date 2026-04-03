Dinamo a câștigat derby-ul cu marea rivală Steaua, scor 15-13, și a devenit matematic campioana României la polo în competiția Under 20.

”🏆 VICTORIE și TITLU la Juniori U20!

Am învins din nou Steaua și matematic suntem CAMPIONI!

CS DINAMO 1️⃣5️⃣-1️⃣3️⃣ CSA Steaua

Bravo băieți! Felicitări antrenorilor!

Mai avem 3 meciuri, iar sâmbătă 04 aprilie ora 20:00 vă așteptăm la bazinul Dinamo să sărbătorim câștigarea TITLULUI!

Lotul de azi si marcatorii:

Mihai Pădureț - portar (c)

Tiberiu Cojocariu

Cosmin Popa - 1🏐

Roland Bogdandi

Eusebio Ciobanu - 1🏐

Raynhard Chitas - 1🏐

Vlad Ristea - 3🏐

Andrei Marinescu - 3🏐

Nikita Pasko

Cristian Roșan - 2🏐

Kosti Andguladze - 2🏐

Alexander Paladiciuc

Fedor Fuflygin - portar

Mihnea Pencu - 1🏐

David Stancu - 1🏐

Antrenor principal - Andrei Mateiași

Antrenori secunzi - Bogdan Giuclea

- Laurențiu Ticală

- Dragoș Stoenescu

Kinetoterapeut - Alexandru Gațe

Manager - Daniel Tănase

🔴⚪️🔴 HAI DINAMO! 🔴⚪️🔴”, a postat aseară pagina Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București, completată de pagina oficială de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare:

”POLO. Suntem CAMPIONI NAȚIONALI la U20! 🏆

Echipa de polo U20 a clubului nostru și-a asigurat în această seară TITLUL NAȚIONAL, după ce a câștigat cu 15-13 partida disputată cu Steaua în cadrul turneului final găzduit de Bazinul Anatolie Grințescu. 💪🏻

Deși mai sunt trei etape de disputat din turneu, Dinamo este matematic campioană încă de astăzi.

Presiunea meciului a apăsat pe umerii băieților noștri, iar evoluția scorului este relevantă: 1-0, 1-2, 4-2, 10-4, 10-10, 14-11, 15-13 (final).

DINAMO: Pădureț, Fuflygin (portari) – Cojocariu, Popa 1 gol, Bogdandi, Ciobanu 1, Chitaș 1, Ristea 3, Marinescu 3, Pasko, Roșan 2, Andguladze 2, Paladiciuc, Pencu 1, Stancu 1.

Antrenori: Andrei Mateiași, Bogdan Giuclea, Laurențiu Țicală. Coordonator: Dan Tănase

Felicitări sportivilor și antrenorilor! Superb sezon! HAI DINAMO 🤍❤️”.