Dinamo a câștigat derby-ul cu marea rivală Steaua, scor 15-13, și a devenit matematic campioana României la polo în competiția Under 20.
Dinamo - Steaua 15-13 pentru titlu
"🏆 VICTORIE și TITLU la Juniori U20!
Am învins din nou Steaua și matematic suntem CAMPIONI!
CS DINAMO 1️⃣5️⃣-1️⃣3️⃣ CSA Steaua
Bravo băieți! Felicitări antrenorilor!
Mai avem 3 meciuri, iar sâmbătă 04 aprilie ora 20:00 vă așteptăm la bazinul Dinamo să sărbătorim câștigarea TITLULUI!
Lotul de azi si marcatorii:
Mihai Pădureț - portar (c)
Tiberiu Cojocariu
Cosmin Popa - 1🏐
Roland Bogdandi
Eusebio Ciobanu - 1🏐
Raynhard Chitas - 1🏐
Vlad Ristea - 3🏐
Andrei Marinescu - 3🏐
Nikita Pasko
Cristian Roșan - 2🏐
Kosti Andguladze - 2🏐
Alexander Paladiciuc
Fedor Fuflygin - portar
Mihnea Pencu - 1🏐
David Stancu - 1🏐
Antrenor principal - Andrei Mateiași
Antrenori secunzi - Bogdan Giuclea
- Laurențiu Ticală
- Dragoș Stoenescu
Kinetoterapeut - Alexandru Gațe
Manager - Daniel Tănase
🔴⚪️🔴 HAI DINAMO! 🔴⚪️🔴”, a postat aseară pagina Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București, completată de pagina oficială de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare:
”POLO. Suntem CAMPIONI NAȚIONALI la U20! 🏆
Echipa de polo U20 a clubului nostru și-a asigurat în această seară TITLUL NAȚIONAL, după ce a câștigat cu 15-13 partida disputată cu Steaua în cadrul turneului final găzduit de Bazinul Anatolie Grințescu. 💪🏻
Deși mai sunt trei etape de disputat din turneu, Dinamo este matematic campioană încă de astăzi.
Presiunea meciului a apăsat pe umerii băieților noștri, iar evoluția scorului este relevantă: 1-0, 1-2, 4-2, 10-4, 10-10, 14-11, 15-13 (final).
DINAMO: Pădureț, Fuflygin (portari) – Cojocariu, Popa 1 gol, Bogdandi, Ciobanu 1, Chitaș 1, Ristea 3, Marinescu 3, Pasko, Roșan 2, Andguladze 2, Paladiciuc, Pencu 1, Stancu 1.
Antrenori: Andrei Mateiași, Bogdan Giuclea, Laurențiu Țicală. Coordonator: Dan Tănase
Felicitări sportivilor și antrenorilor! Superb sezon! HAI DINAMO 🤍❤️”.