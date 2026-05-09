Fostul fotbalist al Universității Craiova este jucătorul lui Panserraikos din iulie 2025, după ce a semnat liber de contract cu formația din Grecia.

Andrei Ivan a marcat, dar golul său nu a adus niciun punct

Atacantul de 29 de ani încearcă să își salveze echipa de la retrogradarea în liga secundă din Grecia și a reușit să înscrie în ultima etapă.

Andrei Ivan a deschis scorul în meciul Panserraikos - Kifisia în minutul 28, după ce a fost servit de Riera, dar golul său nu a contat în final.

Oaspeții au egalat în minutul 63 prin Theodoridis și și-au adjudecat toate cele trei puncte în urma reușitei din minutul 85 a lui Bernardo.

În urma acestui rezultat, echipa lui Andrei Ivan rămâne pe loc retrogradabil, la un punct de salvare.

Panserraikos mai are trei etape pentru a se slava, iar în următoarea rundă va juca împotriva formației cu care este în luptă directă la retrogradare, Asteras.

Andrei Ivan are cinci goluri și trei pase decisive în 29 de meciuri jucate pentru Panserraikos.

Actantul român este cotat la 800.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.