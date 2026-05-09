Repetiție înainte de Coppa Italia! Nota primită de Cristi Chivu în Lazio - Inter: ”Bravo, extraordinar!”

Cele două formații se vor întâlni și peste câteva zile, pe 13 mai, în finala Coppa Italia, partidă ce va putea fi urmărită în direct pe VOYO.

Italienii de la TuttoMercatoWeb i-au acordat nota 7 lui Cristi Chivu pentru felul în care tehnicianul român a pregătit meciul cu Lazio, în ciuda faptului că Inter este deja campioana Italiei.

Italienii au avut cuvinte de laudă la adresa românului și au remarcat că echipa lui Chivu nu ”s-a culcat pe o ureche” după triumful din campionat.

”Da, este echipa lui, nu există nicio îndoială. Cu sufletul și prin calitatea jocului. Un Inter frumos de privit, care creează faze interesante și care nu pare deloc sătul, în ciuda titlului câștigat acum șase zile. Bravo, extraordinar”, au scris jurnaliștii TuttoMercatoWeb.