Fără precedent! Jucătorul Universității Craiova a fost dat afară din motive disciplinare, dar nu știe cauza

În vârstă de 21 de ani, Ștefan Bană, jucătorul celor de la Universitatea Craiova, liderul din Superliga României, care a fost împrumutat la Oțelul, își încheie mai devreme aventura la Galați.

Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, Bană a dezvăluit că a fost ”pus pe liber” de gălățeni din motive disciplinare, însă a mărturisit că nu înțelege la ce fac referire cei de la Oțelul.

Totuși, fotbalistul a ținut să le ureze succes gălățenilor în lupta pentru evitarea retrogradării. La scurt timp după mesajul lui Bană, Oțelul și-a asigurat menținerea în primul eșalon după ce a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 3-2.

”Mulţumesc Oţelul Galaţi. Conducerea clubului a decis să nu se mai bazeze pe serviciile mele din motive de disciplină. Îmi pare rău dacă am greşit cuiva cu ceva.

Galaţiul rămâne a doua mea casă, vă mulţumesc tuturor celor din staff şi din conducere, nu am nimic cu nimeni, încă o dată mă repet, vă doresc să rămâneţi în prima ligă şi să vă salvaţi, baftă tuturor! Hai, Oţelul”, a scris Ștefan Bană.