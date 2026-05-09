Este sărbătoare la formația din Banat, după ce elevii lui Dan Alexa au promovat matematic în liga secundă din România.

Poli Timișoara a revenit în Liga 2 după o pauză de trei ani.

Sărbătoare la Timișoara! Poli a promovat în Liga 2

Echipa antrenată de Dan Alexa s-a impus cu 1-0 cu Minaur Baia Mare pe teren propriu, într-un meci din runda a 6-a din play-off-ul Grupei 4 din Liga 3.

Poli Timișoara a promovat matematic în urma acestei victorii, pentru că sunt la opt „lungimi” de echipa de pe locul al doilea, Unirea Alba Iulia.

Pe pagina oficială a clubului a fost postat un mesaj după revenirea în Liga 2: ”Ne-am întors. Cei mai frumoși ani sunt cei care vor veni”.

Jucătorii au sărbătorit alături de suporteri promovarea și au făcut spectacol.