Este sărbătoare la formația din Banat, după ce elevii lui Dan Alexa au promovat matematic în liga secundă din România.
Poli Timișoara a revenit în Liga 2 după o pauză de trei ani.
Sărbătoare la Timișoara! Poli a promovat în Liga 2
Echipa antrenată de Dan Alexa s-a impus cu 1-0 cu Minaur Baia Mare pe teren propriu, într-un meci din runda a 6-a din play-off-ul Grupei 4 din Liga 3.
Poli Timișoara a promovat matematic în urma acestei victorii, pentru că sunt la opt „lungimi” de echipa de pe locul al doilea, Unirea Alba Iulia.
Pe pagina oficială a clubului a fost postat un mesaj după revenirea în Liga 2: ”Ne-am întors. Cei mai frumoși ani sunt cei care vor veni”.
Jucătorii au sărbătorit alături de suporteri promovarea și au făcut spectacol.