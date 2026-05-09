Manchester City - Brentford, LIVE pe VOYO de la 19:30. Guardiola, obligat să învingă pentru a rămâne în cursa pentru titlu

Manchester City este în continuare implicată în lupta la titlu, însă pasul greșit făcut runda trecută, 3-3 contra lui Everton, a diminuat semnificativ șansele echipei lui Pep Guardiola.

În cazul unei victorii contra lui Brentford, City ar ajunge la 74 de puncte, două sub liderul Arsenal și trei meciuri rămase de disputat pentru ambele. "Tunarii" au acum garanția că vor fi campioni cu 9 puncte.

"Sper că vom reuși să punem presiune pe Arsenal reușind să câștigăm toate meciurile noastre. Atât putem face", a spus Guardiola, înaintea meciului de sâmbătă.

De partea cealaltă, Brentford este implicată în lupta pentru calificarea în cupele europene, inclusiv o prezență în Champions League fiind posibilă. Echipa condusă de Keith Andrews e pe 7, cu 51 de puncte.

În partida tur, disputată în octombrie, City s-a impus la limită pe terenul lui Brentford, după un gol marcat de Erling Haaland în minutul 9.

Programul lui Manchester City până la finalul sezonului

Etapa 36: Brentford (acasă)

Etapa 31 (restanță): Crystal Palace (acasă)

Etapa 37: Bournemouth (deplasare)

Etapa 38: Aston Villa (acasă)

Programul lui Arsenal până la finalul sezonului