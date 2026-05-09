Manchester City - Brentford, LIVE pe VOYO de la 19:30. Guardiola, obligat să învingă pentru a rămâne în cursa pentru titlu

Manchester City - Brentford, LIVE pe VOYO de la 19:30. Guardiola, obligat să învingă pentru a rămâne în cursa pentru titlu Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester City - Brentford se joacă astăzi, de la ora 19:00, în runda cu numărul 36 din Premier League. Partida de pe Etihad Stadium va fi transmisă în direct de VOYO.

TAGS:
Manchester Citybrentford
Din articol

Manchester City - Brentford, LIVE pe VOYO de la 19:30

Manchester City este în continuare implicată în lupta la titlu, însă pasul greșit făcut runda trecută, 3-3 contra lui Everton, a diminuat semnificativ șansele echipei lui Pep Guardiola.

În cazul unei victorii contra lui Brentford, City ar ajunge la 74 de puncte, două sub liderul Arsenal și trei meciuri rămase de disputat pentru ambele. "Tunarii" au acum garanția că vor fi campioni cu 9 puncte.

"Sper că vom reuși să punem presiune pe Arsenal reușind să câștigăm toate meciurile noastre. Atât putem face", a spus Guardiola, înaintea meciului de sâmbătă.

De partea cealaltă, Brentford este implicată în lupta pentru calificarea în cupele europene, inclusiv o prezență în Champions League fiind posibilă. Echipa condusă de Keith Andrews e pe 7, cu 51 de puncte.

În partida tur, disputată în octombrie, City s-a impus la limită pe terenul lui Brentford, după un gol marcat de Erling Haaland în minutul 9.

Programul lui Manchester City până la finalul sezonului

  • Etapa 36: Brentford (acasă)
  • Etapa 31 (restanță): Crystal Palace (acasă)
  • Etapa 37: Bournemouth (deplasare)
  • Etapa 38: Aston Villa (acasă)

Programul lui Arsenal până la finalul sezonului

  • Etapa 36: West Ham (deplasare)
  • Etapa 37: Burnley (acasă)
  • Etapa 38: Crystal Palace (deplasare)
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”
Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”
ULTIMELE STIRI
Ion Țiriac a împlinit 87 de ani! Acum 56 de ani câștiga Roland Garros alături de Ilie Năstase
Ion Țiriac a împlinit 87 de ani! Acum 56 de ani câștiga Roland Garros alături de Ilie Năstase
Nadia Comăneci, mișcată de un număr la Românii au Talent: ”M-ai emoționat, dragă Albert!”
Nadia Comăneci, mișcată de un număr la Românii au Talent: ”M-ai emoționat, dragă Albert!”
Backup de 46.000.000 de € pentru Harry Kane la FC Bayern
Backup de 46.000.000 de € pentru Harry Kane la FC Bayern
Românul de 5 milioane de euro a evitat dramatic retrogradarea în liga a treia: gol salvator în minutul 90+1
Românul de 5 milioane de euro a evitat dramatic retrogradarea în liga a treia: gol salvator în minutul 90+1
Răsturnare de situație! Luis Suarez a făcut anunțul
Răsturnare de situație! Luis Suarez a făcut anunțul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reghecampf a semnat! Fostul antrenor al FCSB-ului dă cea mai mare lovitură a carierei

Reghecampf a semnat! Fostul antrenor al FCSB-ului dă cea mai mare lovitură a carierei

Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

Gică Hagi a anunțat primele convocări la naționala României! Lotul preliminar pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Gică Hagi a anunțat primele convocări la naționala României! Lotul preliminar pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale



Recomandarile redactiei
Ion Țiriac a împlinit 87 de ani! Acum 56 de ani câștiga Roland Garros alături de Ilie Năstase
Ion Țiriac a împlinit 87 de ani! Acum 56 de ani câștiga Roland Garros alături de Ilie Năstase
Românul de 5 milioane de euro a evitat dramatic retrogradarea în liga a treia: gol salvator în minutul 90+1
Românul de 5 milioane de euro a evitat dramatic retrogradarea în liga a treia: gol salvator în minutul 90+1
Barcelona pregătește 100.000.000€ pentru transferul verii
Barcelona pregătește 100.000.000€ pentru transferul verii
Nadia Comăneci, mișcată de un număr la Românii au Talent: ”M-ai emoționat, dragă Albert!”
Nadia Comăneci, mișcată de un număr la Românii au Talent: ”M-ai emoționat, dragă Albert!”
Backup de 46.000.000 de € pentru Harry Kane la FC Bayern
Backup de 46.000.000 de € pentru Harry Kane la FC Bayern
Alte subiecte de interes
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Care Haaland? Hat-trick pentru istorie al lui Phil Foden la Manchester City și record stabilit în Premier League!
Care Haaland? Hat-trick pentru istorie al lui Phil Foden la Manchester City și record stabilit în Premier League!
„Când a fost ultima dată când ai pariat?” Răspunsul fotbalistului din Premier League suspendat 8 luni
„Când a fost ultima dată când ai pariat?” Răspunsul fotbalistului din Premier League suspendat 8 luni 
CITESTE SI
Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”

stirileprotv Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan a provocat una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani”

stirileprotv Liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan a provocat una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!