Ce au scris americanii după ce Sorana Cîrstea a trimis-o acasă pe Sabalenka

Ce au scris americanii după ce Sorana Cîrstea a trimis-o acasă pe Sabalenka Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a învins-o sâmbătă seara pe Arina Sabalenka, în turul al treilea la Roma.

TAGS:
Sorana CirsteaArina SabalenkaCirstea - Sabalenkaroma
Din articol

Sorana Cîrstea a învins-o pe belarusa Arina Sabalenka, liderul mondial, cu 2-6, 6-3, 7-5, sâmbătă, în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro.

Ce au scris americanii după ce Sorana Cîrstea a trimis-o acasă pe Sabalenka

Sorana Cîrstea (36 ani, 27 WTA), care se va retrage la finalul sezonului, s-a calificat în optimile de finală după două ore și 13 minute și a oferit la finalul meciului o reacție superbă, așa cum Sport.ro a scris aici.

Sorana, formidabilă la Roma!

  • Sorana cirstea
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Publicația americană Tennis World a elogiat victoria Soranei Cîrstea, de două ori sfertfinalistă în turneele de Mare Șlem. Americanii au subliniat care a fost tactica pe care a mizat jucătoarea din Târgoviște.

Ce au scris americanii după ce Sorana Cîrstea a trimis-o acasă pe Sabalenka

"Arina Sabalenka părea să controleze complet meciul timp de mai bine de un set și jumătate — conducea cu 6-2, 2-0 și dicta jocul prin forța loviturilor sale obișnuite — însă Sorana Cîrstea a schimbat treptat ritmul partidei.

Momentul-cheie a venit în setul al doilea, când Cîrstea a încetat să mai încerce să răspundă lovitură cu lovitură și a început să prelungească schimburile, obligând-o pe Sabalenka să se deplaseze mai mult și să greșească mai des. De la 2-3, Cîrstea a câștigat patru game-uri consecutive, reușind break-uri succesive pentru a închide setul cu 6-3.

În decisiv, încrederea Soranei a crescut vizibil. Break-ul pentru 4-3 a pus-o pe Sabalenka sub presiune reală pentru prima dată în tot meciul, iar timeout-ul medical care a urmat a sugerat că sportiva din Belarus avea probleme serioase la zona lombară sau la șold.

Chiar și după intervenția medicală, Sabalenka a încercat să revină, însă deplasarea și sincronizarea ei nu mai erau la nivelul obișnuit. Cîrstea și-a păstrat calmul în final și a încheiat revenirea spectaculoasă cu 2-6, 6-3, 7-5 — una dintre cele mai importante victorii ale carierei sale și una dintre cele mai mari surprize de la Italian Open", au scris cei de la Tennis World.

VIDEO EXCLUSIV Firicel Tomai la Poveștile Sport.ro despre Sorana Cîrstea

Publicitate

Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 79.510 de euro și 120 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe cehoaica Linda Noskova (21 ani, 13 WTA), care a trecut de ucraineanca Oleksandra Olinikova cu 6-1, 6-3.Cîrstea și Noskova sunt la egalitate, 2-2, în meciurile directe, dintre care trei au avut loc anul acesta.

În 2024, Noskova s-a impus cu 6-4, 4-6, 6-4 în turul secund la Brisbane, iar anul acesta, Cîrstea s-a impus cu 6-1, 6-4 în turul secund la Dubai, Noskova a câștigat în turul al treilea la Indian Wells, cu 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, dar Sorana s-a impus în turul secund la Miami, cu 6-2, 3-6, 6-4.

„Sorana joacă cel mai bun, gândit, tacticizat și eficient tenis al ei.”

Firicel Tomai a vorbit recent, la Poveștile Sport.ro, despre Sorana Cîrstea.

„Sorana joacă cel mai bun tenis, cel mai gândit, tacticizat și eficient al ei. Poate să mai câștige un turneu WTA, poate să câștige orice turneu, pentru că e la toate pe tablou.

Dacă îi merge jocul, într-o săptămână, ea poate să câștige orice turneu. Poate, chiar și la Grand Slam, să facă semifinală, finală. Îndrăznesc prea mult, poate, când spun, dar să îi meargă jocul ei specific,” a punctat Firicel Tomai, în exclusivitate pentru Sport.ro, făcând referire la jocul agresiv practicat de Sorana Cîrstea.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
ARTICOLE PE SUBIECT
Victoria Soranei Cîrstea în fața Arynei Sabalenka l-a șocat: ”Wow! Incredibil”
Victoria Soranei Cîrstea în fața Arynei Sabalenka l-a șocat: ”Wow! Incredibil”
Prima reacție a Soranei Cîrstea după victoria cu liderul mondial la Roma. Ce a spus despre retragere
Prima reacție a Soranei Cîrstea după victoria cu liderul mondial la Roma. Ce a spus despre retragere
MECI URIAȘ! Sorana Cîrstea a învins-o pe Aryna Sabalenka, liderul WTA, la turneul de 1000 de puncte de la Roma!
MECI URIAȘ! Sorana Cîrstea a învins-o pe Aryna Sabalenka, liderul WTA, la turneul de 1000 de puncte de la Roma!
ULTIMELE STIRI
”U” Cluj - Rapid 1-0, pe Sport.ro | Ardelenii deschid scorul
”U” Cluj - Rapid 1-0, pe Sport.ro | Ardelenii deschid scorul
Repetiție înainte de Coppa Italia! Nota primită de Cristi Chivu în Lazio - Inter: ”Bravo, extraordinar!”
Repetiție înainte de Coppa Italia! Nota primită de Cristi Chivu în Lazio - Inter: ”Bravo, extraordinar!”
Andrei Ivan a marcat în Grecia! Final dramatic pentru echipa românului
Andrei Ivan a marcat în Grecia! Final dramatic pentru echipa românului
Manchester City - Brentford 3-0 | „Cetățenii” s-au distrat în Premier League și pun presiune pe Arsenal
Manchester City - Brentford 3-0 | „Cetățenii” s-au distrat în Premier League și pun presiune pe Arsenal
Când se joacă Sorana Cîrstea - Linda Noskova în optimile de finală de la WTA 1000 Roma
Când se joacă Sorana Cîrstea - Linda Noskova în optimile de finală de la WTA 1000 Roma
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”

Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

Surpriză uriașă: vor să-l transfere pe Kylian Mbappe!

Surpriză uriașă: vor să-l transfere pe Kylian Mbappe!

Am aflat cele două echipe calificate în finala Cupei României la handbal feminin! Ce s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea - Baia Mare și în Craiova - Gloria Bistrița

Am aflat cele două echipe calificate în finala Cupei României la handbal feminin! Ce s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea - Baia Mare și în Craiova - Gloria Bistrița

Reacția portughezilor după surpriza anunțată de Gică Hagi în lotul României

Reacția portughezilor după surpriza anunțată de Gică Hagi în lotul României



Recomandarile redactiei
”U” Cluj - Rapid 1-0, pe Sport.ro | Ardelenii deschid scorul
”U” Cluj - Rapid 1-0, pe Sport.ro | Ardelenii deschid scorul
Ce moment! Suporterii lui U Cluj au oprit meciul cu Rapid. Până și arbitrul a fost impresionat
Ce moment! Suporterii lui U Cluj au oprit meciul cu Rapid. Până și arbitrul a fost impresionat
Andrei Ivan a marcat în Grecia! Final dramatic pentru echipa românului
Andrei Ivan a marcat în Grecia! Final dramatic pentru echipa românului
Când se joacă Sorana Cîrstea - Linda Noskova în optimile de finală de la WTA 1000 Roma
Când se joacă Sorana Cîrstea - Linda Noskova în optimile de finală de la WTA 1000 Roma
Lazio - Inter 0-3 | Echipa lui Cristi Chivu, victorie fără emoții înainte de finala Coppa Italia
Lazio - Inter 0-3 | Echipa lui Cristi Chivu, victorie fără emoții înainte de finala Coppa Italia
Alte subiecte de interes
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Australian Open 2025 | Nu te pune cu Arina! Sabalenka a dominat-o autoritar pe Mirra Andreeva și s-a calificat în sferturi
Australian Open 2025 | Nu te pune cu Arina! Sabalenka a dominat-o autoritar pe Mirra Andreeva și s-a calificat în sferturi
Jucătoarea anului: locul 1 în lume, cu patru trofee câștigate în 2024. Avem lista completă a premiantelor
Jucătoarea anului: locul 1 în lume, cu patru trofee câștigate în 2024. Avem lista completă a premiantelor
Primarul și-a dat acordul pentru construirea unui stadion ultra-modern! Va avea 65.000 de locuri și va fi gata în 2027
Primarul și-a dat acordul pentru construirea unui stadion ultra-modern! Va avea 65.000 de locuri și va fi gata în 2027
Modest! Atletismul românesc a luat o singură medalie la Europene. FRA a deplasat un lot format din 23 de sportivi. Rezultatele tricolorilor
Modest! Atletismul românesc a luat o singură medalie la Europene. FRA a deplasat un lot format din 23 de sportivi. Rezultatele tricolorilor
CITESTE SI
Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”

stirileprotv Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan a provocat una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani”

stirileprotv Liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan a provocat una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!