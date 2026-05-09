Sorana Cîrstea a învins-o pe belarusa Arina Sabalenka, liderul mondial, cu 2-6, 6-3, 7-5, sâmbătă, în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro. Ce au scris americanii după ce Sorana Cîrstea a trimis-o acasă pe Sabalenka Sorana Cîrstea (36 ani, 27 WTA), care se va retrage la finalul sezonului, s-a calificat în optimile de finală după două ore și 13 minute și a oferit la finalul meciului o reacție superbă, așa cum Sport.ro a scris aici.

Publicația americană Tennis World a elogiat victoria Soranei Cîrstea, de două ori sfertfinalistă în turneele de Mare Șlem. Americanii au subliniat care a fost tactica pe care a mizat jucătoarea din Târgoviște.



"Arina Sabalenka părea să controleze complet meciul timp de mai bine de un set și jumătate — conducea cu 6-2, 2-0 și dicta jocul prin forța loviturilor sale obișnuite — însă Sorana Cîrstea a schimbat treptat ritmul partidei. Momentul-cheie a venit în setul al doilea, când Cîrstea a încetat să mai încerce să răspundă lovitură cu lovitură și a început să prelungească schimburile, obligând-o pe Sabalenka să se deplaseze mai mult și să greșească mai des. De la 2-3, Cîrstea a câștigat patru game-uri consecutive, reușind break-uri succesive pentru a închide setul cu 6-3. În decisiv, încrederea Soranei a crescut vizibil. Break-ul pentru 4-3 a pus-o pe Sabalenka sub presiune reală pentru prima dată în tot meciul, iar timeout-ul medical care a urmat a sugerat că sportiva din Belarus avea probleme serioase la zona lombară sau la șold. Chiar și după intervenția medicală, Sabalenka a încercat să revină, însă deplasarea și sincronizarea ei nu mai erau la nivelul obișnuit. Cîrstea și-a păstrat calmul în final și a încheiat revenirea spectaculoasă cu 2-6, 6-3, 7-5 — una dintre cele mai importante victorii ale carierei sale și una dintre cele mai mari surprize de la Italian Open", au scris cei de la Tennis World.

Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 79.510 de euro și 120 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe cehoaica Linda Noskova (21 ani, 13 WTA), care a trecut de ucraineanca Oleksandra Olinikova cu 6-1, 6-3.Cîrstea și Noskova sunt la egalitate, 2-2, în meciurile directe, dintre care trei au avut loc anul acesta. În 2024, Noskova s-a impus cu 6-4, 4-6, 6-4 în turul secund la Brisbane, iar anul acesta, Cîrstea s-a impus cu 6-1, 6-4 în turul secund la Dubai, Noskova a câștigat în turul al treilea la Indian Wells, cu 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, dar Sorana s-a impus în turul secund la Miami, cu 6-2, 3-6, 6-4.

„Sorana joacă cel mai bun, gândit, tacticizat și eficient tenis al ei.” Firicel Tomai a vorbit recent, la Poveștile Sport.ro, despre Sorana Cîrstea. „Sorana joacă cel mai bun tenis, cel mai gândit, tacticizat și eficient al ei. Poate să mai câștige un turneu WTA, poate să câștige orice turneu, pentru că e la toate pe tablou. Dacă îi merge jocul, într-o săptămână, ea poate să câștige orice turneu. Poate, chiar și la Grand Slam, să facă semifinală, finală. Îndrăznesc prea mult, poate, când spun, dar să îi meargă jocul ei specific,” a punctat Firicel Tomai, în exclusivitate pentru Sport.ro, făcând referire la jocul agresiv practicat de Sorana Cîrstea.