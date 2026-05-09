Cristi Chivu, întrebat direct despre Jose Mourinho după meciul cu Lazio: „Cuvintele lui?”

Cristi Chivu, întrebat direct despre Jose Mourinho după meciul cu Lazio: „Cuvintele lui?” Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu a savurat succesul lui Inter, 3-0 la Roma cu Lazio.

TAGS:
Inter MilanoSerie Acristi chivu
Din articol

Inter Milano a făcut o repetiție generală reușită sâmbătă seara, impunându-se clar pe Stadio Olimpico. Oaspeții au rezolvat meciul din etapa a 36-a prin reușitele lui Lautaro Martinez (minutul 6), Petar Sucic (minutul 39) și Henrikh Mkhitaryan (minutul 76). Lazio a evoluat în inferioritate numerică din minutul 59, după eliminarea lui Romagnoli dictată cu ajutorul arbitrajului video.

La finalul partidei, tehnicianul român a abordat direct subiectul discuțiilor de la distanță cu portughezul Jose Mourinho.

Fără comparații cu echipa de acum 16 ani

Chivu a fost chestionat de jurnaliștii italieni în legătură cu afirmațiile recente făcute de fostul său antrenor, refuzând însă să facă o paralelă între generații.

„Vorbele lui? Trebuie să-l întrebați pe el, eu mă bucur de o echipă și am norocul că am făcut parte și din cealaltă. Nu se pot face comparații, pentru că vremurile s-au schimbat, trecând 16 ani. Sunt convins că ambele echipe aduc multă bucurie fanilor noștri. Să vorbim despre ce am făcut în acest an, am câștigat un titlu și suntem în finala Cupei Italiei”, a transmis Cristian Chivu, potrivit DAZN. Întrebat dacă a discutat personal cu portughezul în această perioadă, românul a tăiat scurt conversația: „Ce vorbesc cu el rămâne între noi”.

  • Chivu mourinho 8
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Principiile tactice înaintea sistemului de joc

Analizând victoria categorică în fața formației capitoline, tehnicianul a ținut să-și felicite toți jucătorii, punctând faptul că Lautaro Martinez a fost pus în valoarea de jocul echipei.

„Meritul este al tuturor, nu doar al lui Lautaro, care pune suflet și profesionalism, ci și al celorlalți care îl pun în situația de a face anumite lucruri. Echipa noastră este fantastică, trăiește ceva special și sunt fericit pentru ei pentru că merită.

Îmi vine în minte să zic 5-5-5, dar mai bine tac. Echipa face o treabă excelentă, încearcă să fie dominantă. Sistemul contează mai puțin, principiile contează. Se schimbă în funcție de adversar și de atitudinea defensivă a celorlalți. În acest sezon am arătat că putem face și alte lucruri, sunt fericit pentru că trebuie să muncim și putem să ne îmbunătățim”, a explicat Chivu.

În urma acestui succes, Inter Milano a ajuns la 27 de victorii stagionale și 85 de puncte acumulate în fruntea ierarhiei din Serie A, în timp ce adversarii de la Lazio rămân pe poziția a opta, cu 51 de puncte.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
ARTICOLE PE SUBIECT
Repetiție înainte de Coppa Italia! Nota primită de Cristi Chivu în Lazio - Inter: ”Bravo, extraordinar!”
Repetiție înainte de Coppa Italia! Nota primită de Cristi Chivu în Lazio - Inter: ”Bravo, extraordinar!”
Lazio - Inter 0-3 | Echipa lui Cristi Chivu, victorie fără emoții înainte de finala Coppa Italia
Lazio - Inter 0-3 | Echipa lui Cristi Chivu, victorie fără emoții înainte de finala Coppa Italia
Cristi Chivu, gata să abandoneze mutarea de milioane pentru Inter chiar dacă s-a ajuns la un acord
Cristi Chivu, gata să abandoneze mutarea de milioane pentru Inter chiar dacă s-a ajuns la un acord
ULTIMELE STIRI
Manchester City - Brentford 3-0 | „Cetățenii” s-au distrat în Premier League și pun presiune pe Arsenal
Manchester City - Brentford 3-0 | „Cetățenii” s-au distrat în Premier League și pun presiune pe Arsenal
”U” Cluj - Rapid 1-0, pe Sport.ro | Ardelenii deschid scorul
”U” Cluj - Rapid 1-0, pe Sport.ro | Ardelenii deschid scorul
Repetiție înainte de Coppa Italia! Nota primită de Cristi Chivu în Lazio - Inter: ”Bravo, extraordinar!”
Repetiție înainte de Coppa Italia! Nota primită de Cristi Chivu în Lazio - Inter: ”Bravo, extraordinar!”
Andrei Ivan a marcat în Grecia! Final dramatic pentru echipa românului
Andrei Ivan a marcat în Grecia! Final dramatic pentru echipa românului
Când se joacă Sorana Cîrstea - Linda Noskova în optimile de finală de la WTA 1000 Roma
Când se joacă Sorana Cîrstea - Linda Noskova în optimile de finală de la WTA 1000 Roma
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Ce transformare: fotbalistul pe care Hagi a luat o avere e de nerecunoscut!

Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”

Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”

Surpriză uriașă: vor să-l transfere pe Kylian Mbappe!

Surpriză uriașă: vor să-l transfere pe Kylian Mbappe!

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

Am aflat cele două echipe calificate în finala Cupei României la handbal feminin! Ce s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea - Baia Mare și în Craiova - Gloria Bistrița

Am aflat cele două echipe calificate în finala Cupei României la handbal feminin! Ce s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea - Baia Mare și în Craiova - Gloria Bistrița

Reacția portughezilor după surpriza anunțată de Gică Hagi în lotul României

Reacția portughezilor după surpriza anunțată de Gică Hagi în lotul României



Recomandarile redactiei
”U” Cluj - Rapid 1-0, pe Sport.ro | Ardelenii deschid scorul
”U” Cluj - Rapid 1-0, pe Sport.ro | Ardelenii deschid scorul
Repetiție înainte de Coppa Italia! Nota primită de Cristi Chivu în Lazio - Inter: ”Bravo, extraordinar!”
Repetiție înainte de Coppa Italia! Nota primită de Cristi Chivu în Lazio - Inter: ”Bravo, extraordinar!”
Ce moment! Suporterii lui U Cluj au oprit meciul cu Rapid. Până și arbitrul a fost impresionat
Ce moment! Suporterii lui U Cluj au oprit meciul cu Rapid. Până și arbitrul a fost impresionat
Andrei Ivan a marcat în Grecia! Final dramatic pentru echipa românului
Andrei Ivan a marcat în Grecia! Final dramatic pentru echipa românului
Când se joacă Sorana Cîrstea - Linda Noskova în optimile de finală de la WTA 1000 Roma
Când se joacă Sorana Cîrstea - Linda Noskova în optimile de finală de la WTA 1000 Roma
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”

stirileprotv Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan a provocat una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani”

stirileprotv Liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan a provocat una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!