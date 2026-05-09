”U” Cluj - Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:00 | Ardelenii nu au voie la pași greșiți

Echipa pregătită de Cristiano Bergodi se poate relansa în lupta la titlu dacă o învinge pe Rapid în etapa #8 a play-off-ului, pe ”Cluj-Arena”, într-un meci care va putea fi urmărit aici în format LIVE TEXT.

Vineri seară, Universitatea Craiova a remizat în deplasare cu CFR Cluj, în Gruia, scor 0-0, iar ”U” poate ajunge, în acest sens, la o lungime în spatele liderului dacă se impune în fața giuleștenilor.

”U” Cluj - Rapid va fi arbitrat de Rareș Vidican, ajutat la tușe de Radu Ghinguleac și Ioan Corb. La VAR vor sta Sorin Costreie și Andrei Chivulete. Ovidiu Robu va fi arbitrul de rezervă, iar Marcel Savaniu, observatorul arbitrilor.

În turul play-off-ului, ”șepcile roșii” s-au impus în fața grupării antrenate de Costel Gâlcă cu 2-1 în Giulești. Iar în sezonul regulat, primul meci dintre cele două s-a terminat la egalitate, scor 0-0, iar în al doilea ardelenii și-au făcut de cap în Grant cu 2-0.

Cum arată clasamentul play-off-ului