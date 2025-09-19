FCSB a fost cea care a deschis scorul la Botoșani, prin Daniel Bîrligea, dar nu și-a putut menține avantajul. Botoșaniul a egalat după doar patru minute, iar în partea secundă a marcat de două ori.



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a oferit o reacție scurtă după meciul pierdut de echipa sa la Botoșani. Omul care decide totul la campioana României este decis să nu mai vorbească până când echipa sa nu va reveni în ”TOP 6”.



Gigi Becali, reacție scurtă după FC Botoșani - FCSB



Pentru FCSB, urmează duelul din Europa League cu Go Ahead Eagles, după care va primi vizita celor de la Oțelul Galați, în campionat.



”N-am ce să vorbesc. Nu că e complicat, dar n-am ce să vorbesc! Ce rost are să vorbesc? Când o să fim acolo, în play-off, atunci o să vorbesc iar. Dacă o să fim. Dacă nu, nu mai vorbesc. Bucurați-vă!” a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



În urma acestui rezultat, FC Botoșani urcă pe locul doi, cu 19 puncte, la patru puncte distanță de liderul Universitatea Craiova și la egalitate cu Rapid, dar cu un meci în plus. De partea cealaltă, FCSB rămâne cu șapte puncte și este pe locul 13, la egalitate cu Hermannstadt și CFR Cluj.



FCSB rămâne cu o singură victorie, patru rezultate de egalitate și cinci înfrângeri după această rundă. Doar Petrolul, Csikszereda Miercurea Ciuc și Metaloglobus București stau mai rău în clasament.

