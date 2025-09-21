Valeriu Iftime a taxat-o din nou pe FCSB: „Ce face domnul Becali e împotriva oricărei reguli”

Alexandru Hațieganu
Alexandru Hațieganu
Data actualizarii:

Valeriu Iftime a continuat să sublinieze greșelile de la FCSB.

FC Botoșani s-a impus cu 3-1 în fața lui FCSB, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

„Roș-albaștrii” nu reușesc să își revină la forma din stagiunea trecută și au doar o singură victorie în zece partide de campionat.

Valeriu Iftime îl avertizează pe Gigi Becali

Imediat după victoria de la Botoșani, patronul formației moldave a vorbit și despre forma slabă pe care o traversează FCSB. Valeriu Iftime a fost de părere că echipa campioană a României ar trebui să își schimbe antrenorul.

Omul de afaceri a pus accent pe faptul că implicarea lui Gigi Becali la echipă este unul dintre motivele crizei de la FCSB.

„E greu să dai vina pe cineva, o echipă concentrată care ştie ce are de făcut o duce antrenorul, nimeni altcineva. Ce face domnul Becali pe lângă e împotriva oricărei reguli de management sportiv. Dacă îmi spuneţi pe lumea asta aşa ceva, chiar dacă face aşa de mult, e periculos. Antrenorul ăsta Charalambous va rămâne cu pecetea asta de slugă, cum spune domnul Becali, toată viaţa lui.

Mi se pare că e împotriva oricărei reguli de conduită sportivă. E un fel de marionetă, faci ce spune patronul. Noi cei din fotbal greşim. A doua chestie importantă... Steaua (n.r. FCSB) e un brand.

FCSB este cea care generează energie, tare aş vrea ca FCSB să aibă formă, să fie echipa cea mai bună, creează emoţii, umple stadioane. De asta suntem toţi vinovaţi dacă FCSB-ul are o problemă, ar trebui ca toţi să fim insistenţi.

Eu îl preţuiesc, îl respect ca un om credincios. Ca un antrenor de fotbal, nu. Eu trebuie să-i spun asta pentru că Dumnezeu ne face să vorbim. Nu are de ce să fie supărat pe mine.”, a spus Valeriu Iftime, conform Orange Sport.

În urma victoriei cu FCSB din etapa a zecea, FC Botoșani a adunat 19 puncte și se află pe locul doi în Superliga, cel puțin până vor juca Rapid și Dinamo în această rundă.

