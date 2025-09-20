Roș-albaștrii au pierdut cu scorul de 1-3 pe terenul celor de la FC Botoșani. Roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 36 prin Daniel Bîrligea, dar moldovenii au egalat pe finalul primei reprize prin Dumiter. După pauză, ucraineanul Kovtalyuk, care a intrat în locul lui Dumiter, a făcut o dublă (minutele 68 și 90+2) și a stabilit scorul final.

Gigi Becali: ”Charalambous nu pleacă nicăieri!”

Imediat după meci, Gigi Becali și-a găsit cu greu cuvintele și a transmis că nu are prea multe de spus după rezultatul dezamăgitor obținut de echipa sa.

Totuși, la câteva ore după meciul de la Botoșani, Gigi Becali a prins din nou curaj și i-a dat replica lui Valeriu Iftime, care a spus că Elias Charalambous ar trebui demis de pe banca lui FCSB.

În privința viitorului antrenorului cipriot, Gigi Becali a transmis clar: ”Charalambous nu pleacă nicăieri!”.

”Charalambous nu pleacă nicăieri. Iftime, săracul… Dacă stau acum să vorbesc despre Iftime. Vrea și el să mai fie băgat în seamă. Parcă îl văd peste câteva luni la retrogradare. Nu vezi ce minte are, îl interesează de Charalambous pe el”, a spus Gigi Becali la Digisport.

Elias Charalambous: ”Antrenorul e în pericol din prima până în ultima zi!”

După meciul cu FC Botoșani, Elias Charalambous a mărturisit că este conștient de faptul că postul său la FCSB este în pericol, având în vedere rezultatele slabe ale echipei.

”Antrenorul e în pericol din prima, până în ultima zi a sezonului. Asta e meseria noastră. Încerc să fac totul bine, uneori lucrurile ne ies, uneori nu. Acum trebuie să ne concentrăm pe Europa League. Va fi o competiție complet diferită. După acest meci din Europa League va trebui să ne gândim iar la situația din campionat”, a spus cipriotul.

