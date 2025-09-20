Problemele campioanei României au fost analizate de Florin Gardoș la emisiunea PlayOnSport.

Florin Gardoș: ”Sunt convins că în vestiar zic: ’Iar se fac, mă, experimente?’”

Fostul jucător al roș-alaștrilor a comentat situația în care FCSB a ajuns în Superliga României și a mărturisit că, în opinia sa, nu mai există cale de scăpare, decât dacă patronul Gigi Becali ar înțelege că nu trebuie să mai facă experimente la echipă.

Gardoș este de părere că toate problemele campioanei au început de la faptul că roș-albaștrii au prea multe opțiuni în compartimentul ofensiv, iar Gigi Becali încearcă să îi vadă la treabă pe toți, fără a lăsa să se închege cu adevărat o echipă.

”Nu aveam cum să mă gândesc, plus că a fost meciul cu CFR în Supercupă, care a fost ok și au început bine. Cred că de acolo au început, meciurile alea cu Inter d’Escaldes, moralul echipei a început să fie destul de afectat, eliminarea din Champions League, a fost așa ca un bulgăre de zăpadă care s-a făcut din ce în ce mai mare.

(n.r. Vezi vreo ieșire din situația asta?) Nu! Cred că diferența cea mai mare față de sezonul trercut e că, cel puțin în primele șase luni, aveai cam aceiași jucători și nu existau foarte multe variante, Gigi Becali nu avea neapărat ce să schimbe în primul 11. Acum sunt mai multe variante în ofensivă și încearcă să îi bage pe toți. În același timp, își pierde răbdarea rapid dacă unul dintre ei nu are cea mai bună repriză.

Atunci te trezești cu meciuri cum a fost cel de aseară în care Bîrligea nu face nimic jumătate de oră, că joacă în dreapta, apoi trece în centru și automat încep să se vadă niște chestii. Olaru nu joacă, intră la pauză. Sunt convins că în vestiar, când vezi că se întâmplă anumite lucruri, zici: ’Iar se fac, mă, experimente, iar se încearcă niște chestii?’”, a spus Florin Gardoș la emisiunea PlayOnSport.

