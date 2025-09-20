Roș-albaștrii au pierdut și în fața lui FC Botoșani cu scorul de 1-3 și ocupă locul 13 în clasament, cu șapte puncte.

Costel Gâlcă a analizat problemele lui FCSB

Având în vedere trecutul roș-albastru al lui Costel Gâlcă, la conferințe de premergătoare jocului cu Hermannstadt, antrenorul giuleștenilor a fost pus să comenteze situația de la FCSB.

Gâlcă a mărturisit că, în opinia sa, Elias Charalambous și Mihai Pintilii nu au nicio vină pentru evoluțiile slabe ale campioanei României din acest sezon, mai ales în contextul în care cel care organizează primul 11 și efectuează schimbările de la pauză este Gigi Becali.

Costel Gâlcă a plecat de la FCSB din cauză că patronului Gigi Becali nu i-a convenit faptul că antrenorul nu i-a ascultat ordinele.

”Părerea mea e că cei de la FCSB trec printr-o situație foarte delicată, cu multe accidentări. E foarte greu să îi integrezi. Nu știu câtă vină poate să aibă antrenorul. El își dorește tot timpul să bage cel mai bun prim 11, să alterneze puțin jucătorii. Joacă în multe competiții și e foarte greu dacă nu ai tot lotul valid”, a spus Costel Gâlcă la conferința de presă.

”O șansă în plus pentru Rapid?!” Costel Gâlcă: ”Va fi mult mai aprigă lupta!”

Întrebat dacă cresc șansele ca Rapid să câștige titlul în contextul în care nici FCSB, nici CFR nu mai par niște ”sperietori” în acest sezon, Gâlcă a explicat că apar echipe mai mici precum FC Botoșani, care pot pune mari probleme.

”(n.r. E o șansă în plus pentru Rapid ținând cont că FCSB și CFR sunt atât de jos?) Șansele ni le creăm noi. Trebuie să avem constanță, să aducem puncte, să avem un joc bun. Depinde în mare măsură de noi. Sunt și echipe mai mici, care, în principiu, nu emiteau pretenții la play-off, iar acum va fi mult mai aprigă lupta, pentru că sunt echipe precum Botoșani, care sunt foarte bune”, a adăugat Gâlcă.

