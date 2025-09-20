Una dintre ele, faptul că Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor, a început partida pe banca de rezerve.

Gigi Becali: ”Tănase este de fapt căpitan la echipa asta!”

În absența lui Olaru, banderola de căpitan a ajuns la Florin Tănase și a rămas pe brațul decarului de la FCSB chiar și după ce Darius Olaru a fost introdus pe teren la pauză, în locul lui Baba Alhassan.

Întrebat de ce Florin Tănase nu i-a mai predat banderola lui Darius Olaru, Gigi Becali a explicat că nu s-a mai ținut cont de ierarhie în momentul în care și-a făcut apariția căpitanul de drept. Totuși, Becali a ținut să sublinieze că Tănase e adevăratul căpitan al echipei, lucru demonstrat în viziunea patronului de la FCSB prin evoluțiile sale.

”Nu au mai ținut cont. Conta cine era căpitan? Plus de asta, Tănase este prea bun ca să o mai predea. De ce să renunțe el? Tănase este, de fapt, căpitanul la echipa asta. Cum să mai predea Tănase banderola? Joacă echipa prost, Tănase face ceva.

Nu sunt supărat pe Olaru. El vrea mai mult, dar atât poate în momentul acesta. El o să joace tot meciul în Olanda. Chiar dacă joacă prost, eu nu-l schimb”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

