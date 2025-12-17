Basarab Panduru a taxat dur decizia lui Malcom Edjouma de a accepta prelungirea contractului cu FCSB, la scurt timp după ce Gigi Becali i-a pus oferta pe masă.



După luni de zile în care a fost trecut pe lista neagră și a părut complet decuplat de la viața echipei, Edjouma a primit un nou contract datorită evoluției din meciul cu Feyenoord, scor 4-3 în Europa League.

„Nu ai absolut nimic!”



Basarab Panduru crede că un jucător care se respectă nu ar fi acceptat să rămână în condițiile în care a fost tratat, decât dacă situația lui pe piața transferurilor ar fi una disperată.



„A zis clar Becali că face asta din recunoştinţă nu că ar mai avea nevoie de el. Tu de abia aşteptai să pleci de aici, înseamnă că tu chiar n-ai nimic dacă accepţi prelungirea, zero oferte, stai cu gluga aia în cap de luni bune. Doar aşa ai ţinut-o. De ce ai mai rămâne? Că nu ai absolut nimic!”, a spus Basarab Panduru la Orangesport.



În actualul sezon, Malcom Edjouma a adunat 16 prezențe și un gol pentru FCSB, fiind cotat în prezent la 800.000 de euro.

