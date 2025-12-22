Mijlocașul central David Matei (19 ani) a marcat primele sale goluri în Superliga României. Matei a semnat o dublă în Universitatea Craiova - Csikszereda, în minutele 18 și 33.

David Matei, la primele goluri în Liga 1, în Universitatea Craiova - Csikszereda

La prima reușită, autorul pasei decisive a fost Ștefan Baiaram, care i-a așezat balonul într-o poziție ideală de la 11 metri. La a doua, rolul servantului i-a aparținut lui Etim, iar Matei a finalizat din nou inspirat.

David Matei a fost adus în Bănie vara trecută, de la Steaua București, în schimbul sumei de 75.000 de euro.

La pauză, Universitatea Craiova - Csikszereda este 3-0. A mai punctat Mora, în minutul 40, din pasa lui Baiaram. Dacă nu se va produce o revenire incredibilă a oaspeților, oltenii vor încheia 2025 pe primul loc în campionat.

13 jocuri și un gol avea David Matei până la partida contra ciucanilor în Liga 1.

Echipele de start în Universitatea Craiova - Csikszereda: