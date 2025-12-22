Mijlocașul central David Matei (19 ani) a marcat primele sale goluri în Superliga României. Matei a semnat o dublă în Universitatea Craiova - Csikszereda, în minutele 18 și 33.
David Matei, la primele goluri în Liga 1, în Universitatea Craiova - Csikszereda
La prima reușită, autorul pasei decisive a fost Ștefan Baiaram, care i-a așezat balonul într-o poziție ideală de la 11 metri. La a doua, rolul servantului i-a aparținut lui Etim, iar Matei a finalizat din nou inspirat.
David Matei a fost adus în Bănie vara trecută, de la Steaua București, în schimbul sumei de 75.000 de euro.
La pauză, Universitatea Craiova - Csikszereda este 3-0. A mai punctat Mora, în minutul 40, din pasa lui Baiaram. Dacă nu se va produce o revenire incredibilă a oaspeților, oltenii vor încheia 2025 pe primul loc în campionat.
- 13 jocuri și un gol avea David Matei până la partida contra ciucanilor în Liga 1.
- 450.000 este cota sa, potrivit Transfermarkt.
Echipele de start în Universitatea Craiova - Csikszereda:
- Universitatea Craiova (3-5-2): L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, D. Matei, Anzor, Cicâldău, Teles - Etim, Baiaram
- Rezerve: Isenko, S. Lung, Mogoș, F. Ștefan, Fălcușan, A. Crețu, Houri, Băsceanu, Assad, Muntean, Nsimba
- Antrenor: Filipe Coelho
- Csikszereda (4-2-3-1): Pap - Paszka, Palmeș, Celic, Ferenczi - Vereș, Csuros - Anderson Ceara, Jebari, Bakos - Eppel
- Rezerve: Simon, Bloj, Kelemen, Brugger, Toth, Noveli, Andrezly, Dusinszki, Bencze, Szalay
- Antrenor: Robert Ilyeș