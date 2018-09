"Va zic eu cine e patron la CFR". Dezvaluirea lui Dumitru Dragomir despre sursa reala de bani a CFR-ului

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, spune ca CFR Cluj este condusa din umbra de Arpad Paszkany.

CFR Cluj este condusa oficial de Marian Bagacean, cel care detine pachetul majoritar de actiuni al clubului din Gruia. In realitate, cei care controleaza totul la campioana Romaniei sunt Nelutu Varga si Arpad Paszkany, afirmat Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF.

Dragomir spune ca Paszkany si Varga sunt oamenii cu bani care tin CFR-ul, in timp ce Bagacean este cel "bagat la inaintare".

"Parerea mea e ca Paszkany este patronul celor de la CFR. El si cu baiatul asta...Nelutu Varga! Au bani amandoi, iar daca patronii au, atunci si clubul are. De exemplu, la Steaua daca nu mai sunt bani, se apeleaza la Gigi Becali", a spus Dragomir, citat de ProSport.

In urma cu doua luni, Gigi Becali, patronul FCSB, spunea si el ca CFR are de fapt un alt conducator din umra.



"De unde sa aiba Nelutu Varga bani de fotbal? Neamtul ala are niste afaceri acolo. Nelutu Varga l-a ajutat, e partener. Ce, are Nelutu Varga 10 milioane? Copil ala e angajat la club. Are salariu acolo, 10.000 pe luna sau nu stiu. Eu asa am aflat, ca finantatorul e un neamt care vrea sa-si pastreze anonimatul. Neamtul da bani, Nelutu l-a ajutat sa faca niste afaceri si au facut niste bani impreuna, niste milioane de euro", spunea Becali.