Denis Alibec, ironizat de colegii sai la sala de forta! Cum se pregateste atacantul sa devina un PACHET de MUSCHI! VIDEO

Denis Alibec trage tare la Astra sa isi revina la forma care l-a consacrat.

Alibec s-a intors la Astra si a contribuit la ingroparea lui Florin Bratu la Dinamo. Atacantul trage de fiare in sala de forta, dupa ce a fost criticat pentru kkilogramele in plus, in perioada in care era la FCSB.

Alibec are program cu greutati serioase si antrenor personal la sala de forta. Doar ca mai are de petrecut multe ore ca sa ajunga precum atacantii de top din Europa, cum e Cristiano Ronaldo, cel care a devenit faimos pentru miile de ore petrecute in sala de forta. O inregistrare cu Alibec a ajuns pe internet, in care atacantul Astrei se chinuie sa ridice greutatile puse de antrenorul sau.

