Oferta COLOSALA facuta de Becali: "Orice jucator in locul meu semna deja! Mai bine in Liga a 2-a decat la FCSB sau CFR!"

Grozav nici nu vrea sa auda de oferta primita de la Becali.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Internationalul roman, Gicu Grozav, ramane in continuare unul dintre cei mai curtati jucatori romani. Grozav si-ar fi dorit sa se intoarca la Dinamo, insa nu s-a inteles cu acestia. Grozav a dezvaluit ca a fost curtat si de CFR Cluj sau Hermannstadt, pe langa oferta importanta primita de la Gigi Becali.

"Vreau sa clarific lucrurile, ca sa nu se mai speculeze pe acest subiect. Eu am cerut de la Dinamo un salariu lunar de 10.000 de euro si 30.000 de euro la semnatura. In plus, daca vreau sa plec in orice perioada de transferuri, trebuie sa dau banii pe care Dinamo mi i-a dat pana in momentul respectiv.



Si mi-au oferit 8.000 de euro pe luna si nimic la semnatura, chiar daca vin liber de contract. Plus ca mi-au adaugat si o clauza de 500.000 de euro ca sa pot pleca. si, «fiind baieti buni», au zis ca imi dau 10% din suma asta daca ma transfer.



Mi-au zis ca nu se poate asa ceva, ca nu pot plati nimic la semnatura. Am lasat de la mine. Am cerut initial 50.000 la semnatura si am scazut la 30.000. Dar nici asa nu a fost bine.



Orice jucator care ar fi in locul meu, era semnat deja cu FCSB. Asta nu vede nimeni! Am primit oferta de salariu dubla de la FCSB. Dar despre ce vorbim?! Si Hermannstadt mi-a facut oferta mai mare decat cea de la Dinamo. Am primit oferta si de la CFR.



Toata lumea m-a sfatuit sa semnez cu FCSB, dar nu pot sa fac asta. Sufletul meu nu ar fi impacat. Eu nu uit ce am facut impotriva Stelei, dar si a CFR-ului. Am coloana si asa am sa fiu mereu! Daca cei de la Dinamo o tin una si buna ca eu cer o caruta de bani, atunci sa stie lumea tot.



Am evitat sa vorbesc despre sume, dar nu se mai poate. Mai bine merg in Liga a 2-a, la U Cluj sau la Petrolul, decat la FCSB sau CFR" a spus Gicu Grozav pentru Gazeta.