Karius, atac la Sergio Ramos: "Nu si-a cerut scuze nici pana acum!" De ce da vina pe spaniol pentru ERORILE din finala Ligii

Karius are si acum cosmaruri cu Real Madrid.

Neamtul Karius nu poate sa treaca peste momentul care ii poate defini cariera. Titular in poarta lui Liverpool in finala Champions League cu Real Madrid, Karius a comis doua erori uriase, cand i-a pasat lui Benzema in fata portii goale, iar apoi cand a scapat in poarta un sut puternic trimis de Bale.

Karius, imprumutat intre timp de Liverpool la Beiktas, spune ca a fost accidentat de Sergio Ramos, care l-a lovit cu cotul in cap fix inainte de prima eroare din finala de la Kiev.

"Doar el stie daca m-a lovit intentionat, dar nu si-a cerut scuze niciodata. S-a dovedit ca lovitura primita mi-a cauzat probleme de vedere. In conditii normale, nu as fi comis acele erori", a spus Karius.