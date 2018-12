"Va rog, schimbati-l pe Teja!" Scenariu INCREDIBIL! Anamaria Prodan l-a dat AFARA pe Teja ca sa-l puna pe antrenorul dorit de ea! Dezvaluirile momentului

Teja a fost prezentat la FCSB si are ca obiectiv castigarea campionatului in 2019.

Fostul antrenor al lui Gaz Metan a avut castig de cauza in fata lui Dan Alexa, primul contactat de Becali. Victoria lui Teja in cursa pentru banca FCSB reprezinta o lovitura importanta pentru Anamaria Prodan, scrie Gazeta Sporturilor, care prezinta scenariul complet al luptei pentru putere de la FCSB.

Sotia lui Reghecampf ar fi putut sa-si recapete influenta la club in cazul in care Alexa ar fi fost numit antrenor, dar insistenta lui Mihai Stoica si discutia lui Becali cu Teja au facut ca optiunea finala a lui Becali sa fie Teja.

Nu e prima disputa la distanta intre Anamaria si Mihai Teja. In 2014, impresarul a insistat sa-l puna antrenor la U Cluj pe George Ogararu. Prodan a discutat cu patronul Florian Walter chiar la ziua de nastere a acestuia si l-a convins sa-l demita pe Teja, in ciuda parcursului bun al echipei. Teja incepuse campionatul 2014-2015 cu 8 puncte castigate in 6 etape. A urmat caderea brusca in clasament si, la finalul sezonului, retrogradarea, apoi intrarea in faliment. In 2013-2014, Teja reusise salvarea Universitatii de la retrogradare, desi preluase echipa de pe ultimul loc!