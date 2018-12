Teja-Vu la FCSB? Schimbarea pe care o va face GARANTAT noul antrenor la echipa! Doar de 2 ori s-a intamplat ceea ce Becali vedea in fiecare etapa

Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

"Teja face ce vrea el timp de 6 luni. Ii iau ce jucatori vrea, nu ii zic nimic. Dar sa faca posesia, asa i-am zis. Daca nu face posesia, fac eu posesia cu el dupa 6 luni" spunea Gigi Becali la prezentarea lui Mihai Teja la FCSB. Iar antrenorul de 40 de ani va veni cu siguranta cu o abordare noua pentru fanii FCSB obisnuiti cu perioada Nicolae Dica.

Cu Nicolae Dica pe banca, coincidenta sau nu, FCSB a apelat aproape de fiecare data in acest sezon la o schimbare la pauza! Mai exact, in 17 din cele 21 de etape scurse de pana acum, Dica nu a mai asteptat pana in repriza a doua pentru a trimite un nou jucator pe teren. Doar la victoriile facile cu Voluntari, Concordia si Poli Iasi nu s-a intamplat asta, iar Dica a mai asteptat pana sa faca prima schimbare. De asemenea, in derby-ul cu CFR de la Cluj, FCSB n-a schimbat la pauza, cand conducea cu 1-0.

De partea cealalta, Mihai Teja are o cu totul alta abordare. De cele mai multe ori, face prima schimbare dupa minutul 55 si uneori chiar dupa minutul 70! In doar 2 partide din acest sezon a ales sa schimbe la pauza - la Voluntari, pe 30 iulie, si cu Dinamo, o saptamana mai tarziu. In ambele cazuri, l-a trimis pe teren pe Ely Fernandes.

Ramane de vazut daca Teja va continua sa aiba aceeasi abordare si la FCSB, acolo unde lotul este considerat mai puternic decat la Gaz Metan, cu un numar mai mare de jucatori care se lupta pentru locul in primul 11.