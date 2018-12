Inca o lovitura primita de Becali! Unul dintre cei mai buni jucatori din Liga 1 NU se gandeste la oferta FCSB-ului

Becali a anuntat ca vrea sa-l aduca.

Florinel Coman, Dragos Nedelcu, Florin Tanase, Romario Benzar - acestia sunt ultimii 4 jucatori adusi de Becali de la Viitorul lui Hagi. Urmatoarea tinta declarata a celor de la FCSB este mijlocasul Ionut Vana, produs al Academiei Gheorghe Hagi. Acesta este jucatorul cu cele mai multe pase din Liga 1 in prima parte a sezonului - 1.491, dintre care 87% reusite!

Intr-un interviu pentru site-ul clubului, Vana a vorbit despre cum si-a schimbat jocul in acest sezon si a declarat ca isi doreste sa plece de la Viitorul doar in strainatate.

"A fost un an foarte bun pentru mine, cu multe reusite atat pe plan personal cat si colectiv. Am jucat constant si ii multumesc lui Dumnezeu ca m-a ajutat sa fiu sanatos. Imi doream sa terminam mult mai bine ultimele meciuri, dar asta este, invatam din fiecare esec.

Nu mai sunt acel jucator care joaca numai cand are mingea la picior. Am invatat sa fiu un mijlocas box-to-box, cum se spune, care este bun atat ofensiv cat si defensiv. Ma bucur ca pot sa-mi ajut si eu echipa cu pase si goluri, dar imi propun ca in viitor sa fie si mai multe.



In primul rand imi doresc sa fiu sanatos. Sa intram in playoff, sa ajung la echipa nationala si sa ma transfer la un club din strainatate" a spus Ionut Vana pentru site-ul oficial al celor de la Viitorul.