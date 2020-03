A iesit de pe teren suspectand un blat, iar acum este director de vanzari si ii cere ajutorul lui Gigi Becali pentru a candida la primarie! Ce fost jucator din Liga 1 a ajuns in aceasta situatie

Situatie incredibila pentru un fost fotbalist din Liga 1.

Fostul fotbalist Marius Postolache (36 de ani), a surprins pe toata lumea in momentul in care evolua pentru Vointa Sibiu si a iesit de pe teren in timpul unui meci amical disputat de ardeleni impotriva celor de la KS Cracovia. La pauza, scorul era 0-0, iar Postolache a spus ca i-a auzit pe colegii sai spunand ca meciul trebuie sa se termine cu scorul de 3-0 pentru polonezi, scor care de altfel s-a si inregistrat pana la final.

De la acel moment, Marius Postolache nu a mai prins niciun contract la vreo echipa, iar in acest moment este directorul general de vanzari al unei firme si spune ca vrea sa candideze la alegerile locale din Dumbravita, orasul sau natal si vrea sa apeleze la ajutorul lui Gigi Becali.



"M-am angajat la o fabrica din Timisoara, 3 zile am lucrat. Trebuia sa urmaresc un monitor, erau piese auto, si te uitai sa vezi daca sunt piesele lipite. Colegii mei stateau cu ochii lipiti sa vada unde sunt piesele lipite, eu incercam sa le explic ca daca faci un pas in spate vezi mult mai bine. N-am avut cu cine sa ma inteleg. Problema a fost programul, lucrezi de la 6 dimineata pana la 6 seara, apoi dupa 24 de ore incepi iarasi 12 ore. Dupa ai 3 zile de pauza. La mine a treia zi s-a facut duminica dimineata si eu trebuia sa plec din club cu baietii ca sa merg la munca. Eu la ora 5 m-am dus frumos la camasa, la sacou, ca trebuia sa merg la munca. Am ajuns acolo, m-am schimbat, mi-am luat halatul si cand am vazut ca ceasul era 6 am zis 'Doamne eu nu o sa pot sa fac asta toata viata", a declarat Marius Postolache pentru GSP.



Marius Postolache a fost cooptat de Razvan Burleanu la FRF ca speaker intr-o campanie care a durat un an si doua luni

"Dupa un an si doua luni s-a terminat, nu am aflat motivul pentru care nu a mai continuat campania. De atunci mi s-a alimentat o frustrare, pentru ca toata lumea incearca sa faca pe jumatate. Apoi am lucrat ca agent de vanzari la RDS, cam 4 ani. Mergeam din usa in usa si incercam sa informez oamenii despre ofertele firmei. Mi-a placut foarte mult pentru ca in fiecare zi ti se intampla ceva. Dupa am lucrat ca director regional de vanzari pentru o firma din Ucraina, iar incepand de astazi sunt director general de vanzari la o alta firma.

Acum, pentru ca m-am saturat de tot ce e in jur si vazand ce e la mine in localitate, la Dumbravita, am luat decizia pentru a candida pentru functia de primar. Am demonstrat ca banul si lucrurile necurate nu se tin de mine. Am spus tot ce am avut de spus. Am aratat ca am coloana vertebrala. Voi fi independent! Va trebui sa fac pliante si altele. Singurul care ar putea sa ma ajute ar fi Gigi Becali. As fi dispus sa vorbesc cu el. Pare ireal. Vorbesc si il intreb daca ma poate ajuta cu bani, sub forma unui imprumut", a mai spus Marius Postolache pentru sursa citata.