ULTIMA ORA | Ar putea fi o lovitura sub centura pentru Gigi Becali si FCSB! FRF va ancheta "blatul" dezvaluit in direct la TV de patronul ros-albastrilor

FRF va deschide o ancheta in cazul meciului dintre FC Botosani si FCSB.

FCSB a remizat, scor 2-2 in deplasare la FC Botosani, iar la finalul partidei, patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, a declarat in direct la TV, ca in sezonul 2017-2018, echipa sa ar fi putut sa faca blat la Poli Iasi si ar fi iesit campioana. Meciul s-a terminat insa cu scorul de 1-0 pentru ieseni, iar FCSB a pierdut titlul.

Potrivit GSP, Federatia Romana de Fotbal s-a autosesizat si va ancheta blatul esuat dezvaluit de Gigi Becali la televizor, iar in cursul saptamanii viitoare, cei de la Poli Iasi vor depune memoriu impotriva patronului ros-albastrilor.

"Puteam sa dau 200.000 de euro si eram campion. Asa mi-au zis, ca atat costa. Anul trecut, cand am jucat la Iasi. Acum nu mai exista asa ceva. Mai ales in play-off, aici oamenii vor sa ia campionatul", a spus Becali la DigiSport.

Cei de la Poli Iasi au reactionat si au si au spus ca au toleranta zero pentru astfel de lucruri.

"Acuzatiile domnului Becali sunt foarte grave si trebuie probate! In paralel, voi demara o ancheta interna la club. Eu am toleranta zero pentru astfel de practici. Daca vor fi vinovati, acestia trebuie sa plateasca, indiferent de nume", a declarat Ciprian Paraschiv pentru gsp.