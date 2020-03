"Stiu ca are multe oi, dar aici nu e stana!" Gigi Becali facut de praf de ieseni dupa ce a zis ca putea sa faca blat pentru ca FCSB sa ia titlul! Ce decizie de ULTIMA ORA a luat FRF

Gigi Becali, facut de praf de presedintele celor de la Poli Iasi.

FCSB a remizat, scor 2-2 in deplasare la FC Botosani, iar la finalul partidei, patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, a declarat in direct la TV, ca in sezonul 2017-2018, echipa sa ar fi putut sa faca blat la Poli Iasi si ar fi iesit campioana. Meciul s-a terminat insa cu scorul de 1-0 pentru ieseni, iar FCSB a pierdut titlul.

Presedintele celor de la Poli Iasi, Ciprian Paraschiv, a reactionat in urma declaratiilor facute de Gigi Becali si spune ca cei de la FRF s-au autosesizat in aceasta situatie si il face praf pe patronul celor de la FCSB prin declaratiile pe care le-a oferit.

"Daca vom cauta pe wikipedia, o sa vedem ca nu englezii, ci dumnealui a inventat fotbalul. Daca e adevarat ce spune, de ce nu a zis atunci? Il invit sa zica cu subiect si predicat, sa vina cu dovezi, pentru ca sunt acuzatii foarte grave. Daca nu e adevarat, ceea ce e la fel de grav, domnul Becali ar trebui sa stie ca Iasiul nu e o stana de pe Giumalau. O fi avand el oi mai multe, si cornute, si merionoase, si s-o fi pricepand el mai bine la schimbat terenuri sau schimbat valize sau o fi avand echipe pe care le agreeaza pe langa Bucuresti ca inteleg din presa ca isi imparte atentia si pe alte cluburi.

Ii spun domnului Becali. Mi nu mi-a placut Miorita, nu mi-a placut atitudinea defetista a ciobanului moldovean. Eu imi apar saracia, care e acum, aici, nevoiele, imi apar clubul. Nu-i permit ca astfel de declaratii sa nu le probeze. Domnule Becali, iesiti cu probe! Am toleranta zero pentru astfel de lucruri. Vom taia in carne vie, daca se adevereste ce zice domnul Becali. In acesta dimineata, am fost sunat de la FRF si am fost anuntat ca FRF s-a autosesizat si ca reprezentantii departamentului de integritate vor veni in Dealul Copoului sa facem toate demersurile ca adevarul sa iasa la iveala", a declarat Ciprian Paraschiv, la Telekomsport.

