"Va fi un meci amical acolo!" Un presedinte al unui club din Liga 1 suspecteaza partida dintre FCSB si Academica Clinceni de blat! Declaratii de ULTIM MOMENT despre meciul din aceasta seara

Un presedinte de club din Liga 1 a vorbit despre partida dintre FCSB si Clinceni.

FCSB o va intalni in aceasta seara pe Academica Cliceni, in ultimul meci din cadrul etapei cu numarul 24 din Liga 1. Elevii antrenati de Bogdan Vintila vin dupa victoria de la Voluntari, scor 2-1, iar in cazul unei victorii in aceasta seara, ros-albastrii vor acumula 45 de puncte si vor urca pe locul 2 la 3 puncte distanta de liderul CFR si la un punct distanta de Universitatea Craiova.

Presedintele celor de la Universitatea Craiova, Sorin Cirtu, a vorbit despre partida din aceasta seara dintre FCSB si Academica Clinceni si este de parere ca va fi un meci amical si este foarte convins ca elevii lui Vintila se vor impune.



"Va fi un meci amical acolo. Asa zic eu. Niciodata nu o sa fie vreo surpriza acolo. 101% o sa castige FCSB. Am glumit si eu putin, dar 101% bate FCSB", a declarat Sorin Cirtu, la PRO X.