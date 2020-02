FCSB - ACADEMICA CLINCENI 20:00 | Ros-albastrii pot veni la 3 puncte de liderul CFR! Clinceni vrea sa obtina o victorie MIRACULOASA! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna FCSB - ACADEMICA CLINCENI de la ora 20:00 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

FCSB o va intalni in aceasta seara pe Academica Cliceni, in ultimul meci din cadrul etapei cu numarul 24 din Liga 1. Elevii antrenati de Bogdan Vintila vin dupa victoria de la Voluntari, scor 2-1, iar in cazul unei victorii in aceasta seara, ros-albastrii vor acumula 45 de puncte si vor urca pe locul 2 la 3 puncte distanta de liderul CFR si la un punct distanta de Universitatea Craiova.

De partea cealata, Academica Clinceni se afla pe locul 13 cu 20 de puncte dupa 23 de etape si nu a mai castigat de 5 etape. In cazul unei victorii, Clinceni va urca pe pozitia a 12-a, peste Poli Iasi, care are in acest moment 22 de puncte. In partida tur, FCSB s-a impus pe terenul celor de la Clinceni, cu scorul de 3-0..

Ilie Poenaru: "Le e frica de niste copii!"

Antrenorul celor de la Clinceni, Ilie Poenaru, a luat foc inainte de meci din cauza faptului ca FCSB nu ii lasa pe Robert Ion si Adrian Sut sa evolueze in partida din aceasta seara, intrucat acestia apartin de FCSB.

"Tot aud ca ne vor da minimum 3-0! E adevarat ca FCSB a adunat jucatori dintre cei mai buni din tara si si-a revenit dupa inceputul mai slab al sezonului, dar cu trei goluri diferenta n-o sa ne bata. FCSB le interzice lui Robert Ion si lui Sut sa evolueze in partida de luni, fiindca sunt imprumutati de acolo. Daca tu, FCSB ai ajuns sa te temi de doi copii, e minunat! Inseamna ca noi suntem cu adevarat puternici. Am fost aproape de FCSB, discutam cu domnul Becali. A fost din partea fiecaruia o perioada de tatonare si mai departe n-are rost sa spun, e un capitol inchis. Am ramas la Clinceni si daca reusim sa evitam retrogradarea ar fi ca si cum am castiga un trofeu", a declarat Ilie Poenaru inainte de meciul cu FCSB.



Bogdan Vintila: "Sunt importante cele 3 puncte"

Antrenorul celor de la FCSB, Bogdan Vintila, a vorbit despre partida din aceasta seara si spune nu este un meci usor pentru echipa sa.



"E important pentru ca in anii precedenti cu echipele mici au fost probleme. Sunt importante cele 3 puncte. Nu este problema mea faptul ca ei nu pot folosi cei doi jucatori cei de la Clinceni. Presiune e faptul ca noi trebuie sa castigam maine. Sincer, nu exista meci usor pentru FCSB. Cand joci contra FCSB, iti poti salva sezonul. Exista o dorinta de a incurca pe cei mari.

Pe mine ma bucura victoria de maine, nu am primit un cadou de la Gaz Metan. Depinde doar de noi, daca noi castigam meciurile. Pe mine ma intereseaza doar ce face FCSB. Eu vreau sa castig. Sunt cele mai grele 3 meciuri. E o scadere de concentrare. E specifica varstei. E posibil sa fie provocati cei cu galbene, dar nu cred ca vor pica in capcana.

Surprize nu pot pregati, am un lot restrans. Nu exista probleme de lot. Nu cred ca Pintilii nu va mai fi in primul 11 nici pentru un meci de retragere", a spus Bogdan Vintila.



Echipele probabile:



FCSB: Balgradean - Cretu, Cristea, Planic, Soiledis - Olaru, Oaida, Morutan - Man, Tanase, Coman

Academica Cliceni: Valceanu - Matei, Rauta, Albu, Dobrescu - Ventura, Cebotaru - Merloi, Deretti, Buziuc - Vojtus