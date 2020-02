"Se poate intampla si de data asta!" Hermannstadt vrea sa o rapuna din nou pe FCSB! Detaliul pe care mizeaza sibienii in partida cu vicecampioana Romaniei! Anuntul facut de conducerea clubului

FCSB va juca cu Hermannstadt in sferturile Cupei Romaniei.

Astazi a avut loc tragerea la sorti pentru sferturile Cupei Romaniei, iar vicecampioana Romaniei, FCSB, va juca impotriva celor de la Hermannstadt. In urma cu 2 ani, ros-albastrii au evoluat tot impotriva celor de la Hermannstadt in sferturile competitiei si au fost eliminati, dupa un 3-0 categoric reusit de sibieni. Presedintele celor de la Hermannstadt, Iuliu Muresan, a vorbit in exclusivitate la Ora Exacta in sport despre meciul cu trupa lui Vintila si spune ca s-ar putea produce si de aceasta data o surpriza, in conditiile in care FCSB se va concentra pe campionat.

"Ce e mai important pentru noi este sa facem un meci bun astazi, sa ne intoarcem cu punct sau puncte de la Botosani. Meciul cu FCSB va urma, dar mai sunt meciuri de disputat pana atunci. Am mai jucat cu FCSB cu succes. S-ar putea intampla si de data asta. E clar ca FCSB va fi foarte concentrata pe campionat si s-ar putea sa ne strecuram cu o victorie", a declarat Iuliu Muresan la PRO X.