UTA nu este singura echipa care va incasa bani dupa transferul lui Man! Ce club mai este implicat! "Jucatorii formati de ambele echipe isi impart procente!"

Dennis Man este aproape sa devina cel mai scump transfer din istoria Ligii 1.

Parma il doreste, iar Becali are o oferta de la italieni, care poate ajunge la 15 milioane de euro. Un procent din aceasta suma ar trebui sa ajunga la UTA, echipa de unde FCSB l-a cumparat in 2016 pentru suma de 420.000 de euro.

Dorin Stana, directorul sportiv al aradenilor, considera ca Man poate face fata in orice campionat din Europa.

"Ar insemna foarte mult, am participat si noi, cluburile Atletico si UTA, la cresterea celui mai scump jucator vandut vreodata de Romania pana in acest moment. Daca e adevarat, inca nu stim, nu am fost anuntati. Chiar suntem bucurosi sa aflam asta.

100% va face fata in Italia, este un jucator care se poate adapta in orice campionat puternic al Europei. Din cate stiu, exista un procent, nu pot sa va dau detalii, doar ca si UTA are de luat un procent dintr-un viitor transfer al lui Man", a spus Stana la DigiSport.

Daca mutarea la Parma se va concretiza, UTA va trebui sa imparta banii cu Atletico Arad, primul club din cariera lui Dennis Man.

"Exista o intelegere intre cele doua cluburi, prin care jucatorii crescuti de Atletico, formati de ambele echipe, isi impart din procente, din sumele de transfer. Este un protocol de cativa ani de zile, la fel s-a intamplat si in cazul altor jucatori", a declarat oficialul aradenilor.

Dennis Man ar putea sa fie coleg la Parma cu Valentin Mihaila, pentru care italienii a platit in toamna 8,5 milioane de euro, dar si cu Reinaldo Radu, varul lui Ionut Radu, jucator legitimat la Inter Milano.