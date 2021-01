"Un talent cu calitate absoluta!" Ce scriu jurnalistii italieni dupa transferul lui Dennis Man in Serie A! Cand este asteptat la Parma

Transferul lui Dennis Man la Parma a ajuns in atentia publicatiilor de sport din toata lumea.

'Perla' lui Gigi Becali ar urma sa devina cel mai scump jucator plecat din Romania la o echipa din strainatate, iar jurnalistii italieni au comentat intens subiectul.

Cei de la Gazzetta dello Sport au scris despre importanta acestui transfer in conditiile in care Parma lupta pentru evitarea retrogradarii:

"Parma finalizeaza negocierile cu Dennis Man, extrema nascuta in 1998 de la FCSB (fosta Steaua Bucuresti). Negocierile au fost purtate personal de presedintele Krause. E lovitura care ii permite Parmei sa aiba un talent cu calitate absoluta si sa incerce sa se apropie cat mai mult de obiectivul salvarii de la retrogradare."

Jurnalistii de la Football Italia au notat ca Man este asteptat in urmatoarele zile in Italia, vorbind despre calitatile sale de marcator:

"Internationalul de 22 de ani e asteptat in Italia in cateva zile, sa faca examenul medical si sa semneze contractul. E un marcator prolific, cu 17 goluri si 7 pase decisive in acest sezon, in 20 de meciuri."

Anuntul transferului lui Dennis Man a fost facut de jurnalistul specializat in mercato, Nicolo Schira, care a fost ulterior confirmat de Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB a spus simplu ca Man va juca duminica pentru Parma, in Serie A.