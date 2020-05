FOTO | Cristiano Bergodi a condus primul antrenament la Craiova! Ce isi propun oltenii dupa reluarea Ligii 1

Cristiano Bergodi a antrenat pentru prima daat CSU Craiova, chiar daca este antrenor de doua saptamani.

Cristiano Bergodi este antrenorul CSU Craiova de doua saptamani, insa a stat in carantina la venirea in tara si abia azi a condus primul antrenament. Italianul a venit cu mari sperante la olteni si spera sa se poata lupta la campionat cu FCSB si CFR Cluj. Bergodi nu a stat departe de minge si s-a alaturat jucatorilor.

"Au fost cele mai ciudate doua saptamani, dar au mai fost si alte doua luni in Italia. Am petrecut timpul vazand meciurile echipei. Am fost in hotel cu Mirko Pigliacelli, dar nu ne-am vazut.

Sunt imbracat deja in alb-albastru, si masca e alb-albastra, cum e la Craiova si la Lazio. Am vorbit cu jucatorii prin mesaje, de pregatire s-a ocupat preparatorul fizic. Nu va fi usor cu masca pe fata, dar va fi mai greu sa jucam fara spectatori. Nu voi schimba ce a facut bun Cornel Papura, plecam de la o baza buna, de la un sistem bun, de la niste jucatori buni", a declarat Bargodi la iesirea din carantina.

CSU Craiova este pe locul 3 in play off, cu 26 de puncte. FCSB se afla pe locul 2, la egalitate de puncte cu oltenii, iar CFR este pe primul loc cu 30 de puncte.