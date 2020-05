Craiova, fara SANSE la titlu?! Un fost antrenor al Universitatii explica de ce oltenii nu pot castiga titlul nici anul aceasta. "E foarte greu sa emiti pretentii"

Fost jucator si antrenor la Craiova, Eugen Neagoe, considera ca venirea lui Cristiano Bergodi pe banca tehnica a oltenilor nu poate aduce titlul in "Banie".

Tot el sustine ca CFR este si anul acesta favorita sa castige titlul. Neagoe a adus in discutie si rezultatele obtinute de Craiova in actualul sezon si a spus ca este foarte greu sa emiti pretentii la titlu cu astfel de meciuri.

"Cele mai mari sanse la titlu le are CFR, clar. Sunt pe primul loc, pana in acest moment, nu au pierdut niciun joc contra Craiovei, nu au pierdut niciun joc contra FCSB-ului. Deci e echipa cea mai puternica. Teoretic, se poate intampla orice si echipa de pe locul 6 are sanse sa castige campionatul. Dar e putin probabil, pentru ca, atat timp cat nu reusesti sa castigi contra candidatelor, nu stiu cum ai putea sa castigi campionatul. Pana acum, Craiova a jucat de cinci ori cu cele doua, de 3 ori cu FCSB, de două ori cu CFR, și a pierdut toate cele cinci jocuri, a marcat un singur gol si a primit 11. Atunci e foarte greu sa emiti pretentii", a declarat fostul antrenor de la Hermannstadt pentru Telekom Sport.

Dupa ce pandemia de coronavirus a oprit fotbalul din Romania, Liga 1 se va relua cel mai probabil dupa jumatatea lunii iunie.

Pana la sfarsitul sezonului au mai ramas 8 etape de jucat, iar CFR este pe primul loc in clasament cu 30 de puncte. Pe locurile 2 si 3 sunt FCSB si Universitatea Craiova, ambele cu 26 de puncte.