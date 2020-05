Mutare IMPORTANTA facuta de Craiova in lupta pentru titlu! Gustavo Vagenin ramane in Banie pana in 2023: "Avem noroc, nu ni s-au micsorat salariile!"  

Oficialii clubului CS U Craiova au ajuns la un acord cu Gustavo Vagenin pentru prelungirea contractului acestuia pana in 2023.

Atacantul brazilian, care a venit la Craiova in martie, a declarat intr-un interviu acordat online jurnalistilor ca a fost activata clauza de prelungire a intelegerii. "Am vorbit cu cei de la club si ne-am inteles sa fie activata clauza de prelungire a contractului meu, care este pe 3 ani."

Fotbalistul in varsta de 28 de ani a mai spus ca intreaga echipa este motivata sa lupte pentru a castiga titlul, desi clubul nu pune presiune: "Noi avem noroc, suntem la un club mare si nu ni s-au micsorat salariile, dar asta nu inseamna ca trebuie sa castigam campionatul sau toate meciurile. Cu siguranta, insa, vom fi si mai motivati sa invingem de fiecare data.

Va promit ca voi veni in oras cu chitara sa cant. Am luat Cupa cu Mangia, a fost frumos pentru oras si sunt fericit ca am dat gol si in finala. Mi-a placut Bergodi de cand a venit, sper sa ne ajutam reciproc si sper sa luam campionatul impreuna", a declarat Vagenin.