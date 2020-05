"Craiova are cele mai mari sanse sa ia titlul!" Scenariul la care nu se gandea nimeni! Ce avantaj au oltenii in lupta cu CFR si FCSB: "Daca se intampla asta o sa fie campioni!"

Din articol Danut Lupu a vorbit si despre situatia de la Dinamo

Liga 1 se va relua pe data de 12 iunie.

Liga 1 se va relua pe data de 12 iunie, iar echipele se pregatesc sa revina din nou pe gazon intr-un meci oficial. CFR are cele mai mari sanse sa castige un nou titlu, insa fostul dinamovist Danut Lupu o vede pe Universitatea Craiova campioana.

"Eu am spus-o si o repet, daca se vor juca aceste etape, Craiova are sanse mari sa ia campionatul. La CFR sunt probleme, in aceasta mini vacanta din cauza pandemiei au avut probleme, Craiova este cea mai mare favorita sa ia campioantul. Ultima etapa joaca cu CFR la Craiova, daca ii bate, o sa ia campionatul. In acest mini campionat, vor avea resurse si vor fi multi mai dornici decat CFR", a declarat Danut Lupu, la PRO X.

"Pana la Cupa Romaniei eu imi doresc ca domnul Negoita sa poata sa vanda echipa. Eu sunt unul care am spus-o mereu si o repet, eu nu cred ca va reusi sa vanda pentru ca nu are ce sa vanda, dar imi doresc ca dinamovist fiind sa vina cineva sa o ia. Atata timp cat apare in presa, vrea cineva doar sa isi faca o reclama. Nu conteaza atat de mult banii, conteaza jucatorii pe care ii aduci. De vina e cineva din clubul ala.

Da, dommul Balanescu, pot sa spun ca in ultimii doi ani el a acceptat si a facut cam totul la Dinamo. Daca eram in locul lui Danciu, plecam de mult timp. Daca eram in locul lui Florin, imi dadeam demisia in decembrie cand echipa a plecat in cantonament. Tu crezi ca Florin va renunta vreodata la salariu? Va spun eu ca nu. O sa ii dea si in judecata daca nu isi va lua banii. Cand vezi ca cineva nu te mai baga in seama, tu stai sa te milogesti? Nu e mai frumos sa pleci?

Avem un campionat in care nu trebuie sa ne mire daca Dinamo va castiga campionatul la anul. Cu niste bani si o stabilitate, Dinamo ar avea sanse sa castige titlul. Trebuie sa recunoastem ca avem un campionat foarte slab", a mai spus Danut Lupu.