"Va pleca pe bani multi!" Lovitura pe care poate sa o dea Craiova! Oferta de 10 milioane de euro pentru Mihaila! Anunt de ultima ora

Valentin Mihaila ar putea pleca de la Craiova.

Universitatea Craiova este pe cale sa il aduca pe Valentin Screciu de la Genk, dupa cum a anuntat www.sport.ro, ieri, in exclusivitate. Craiova e in faza finala a negocierilor pentru jucatorul care poate juca atat fundas central, cat si mijlocas defensiv.

Agentul fotbalistului, Silviu Bogdan, a vorbit despre lovitura pe care o poate da Craiova si este de parere ca oltenii au facut o mutare buna. Totodata, acesta a vorbit si despre sitautia celorlati tineri jucatori din Liga 1 si spune ca Valentin Mihaila, pustiul-minune al Craiovei ar putea pleca la anul in schimbul a 10 milioane de euro.

"Screciu e un baiat foarte muncitor. Isi doreste foarte mult sa ajunga sus. Dupa acest transfer la Genk, a avut marele ghinion sa se accidenteze acolo. Daca avea posibilitatea sa joace, era cu totul altceva. Ghinionul a fost principalul lui motiv pentru care nu a reusit in Belgia. Este un campionat puternic. Eu cred ca Craiova a facut o mutare buna in perespectiva regulii sub 21 de ani.

Si Dennis Man si Florinel Coman vor pleca pe sume mari. Eu cred ca Mihaila va avea oferta de peste 10 milioane de euro. Daca va mai ramane un an la Craiova va pleca pe bani multi. Am cateva informatii, dar nu le pot dezvalui acum. Toti sunt jucatori talentati. Si CFR trebuie sa vanda, si Craiova, si Viitorul", a declarat Silviu Bogdan, la PRO X.