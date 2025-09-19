Patronul de la FCSB a susținut că cele două cluburi s-au înțeles să facă o ”românească”, astfel încât Benfica, clubul care deține 50% din drepturile federative ale lui Tudose, să iasă în pierdere. Astfel, oferta care urma să fie înaintată clubului să fie doar de 400.000, astfel încât Benfica să primească doar 200.000 de euro în schimbul fotbalistului. Alte 600.000 de euro ar fi urmat să intre în conturile piteștenilor.

Dani Coman: ”Eu și Gigi Becali ne-am împăcat!”

Becali susține că Dani Coman a încercat să tergiverseze mutarea până în punctul în care oficialul lui FC Argeș i-a spus patronului de la FCSB că tatăl fotbalistului nu este de acord cu transferul la FCSB, doar că Gigi Becali bătuse deja palma cu tatăl lui Mario Tudose. Ulterior, Dani Coman i-ar fi spus patronului de la FCSB să revină cu o ofertă mai bună.

Dani Coman a dezvăluit că, între timp, a rezolvat neînțelegerile cu Gigi Becali cauzate de transferul ratat al lui Mario Tudose. Președintele de la FC Argeș spune că a avut o conversație telefonică cu patronul de la FCSB, care, deși s-au spus lucruri dure, s-a încheiat cu o împăcare.

”Ne-am împăcat aseară. Mi-a dat un mesaj nea Gigi, după care l-am sunat, ne-am spus ce am avut de spus, mai puțin frumos, dar la final ne-am împăcat”, a spus Dani Coman la podcastul iAM Ștucan de la Iamsport.

De altfel, Dani Coman a dezvăluit o întâmplare petrecută în urmă cu mai mulți ani, care l-a făcut să îi poarte un respect profund finanțatorului de la FCSB.

”Eu am respect pentru nea Gigi. Acum mulți ani am transferat un jucător de la Astra la FCSB, pe Stan. A început să îmi povestească nea Gigi de biserică. Avusesem un meci cu U Cluj în Cupa României.

I-am zis: ’Am trecut pe la mănăstirea Dumbrava din județul Alba, o mănăstire superbă, au și bătrâni, și copii, e și părintele Vasile Crișan acolo’. ’Tată, arată-mi și mie pe internet mănăstirea!’. I-am arătat mănăstirea și mi-a zis: ’Lasă-mi și mie numărul părintelui!’.

I-am lăsat numărul părintelui și am uitat. A doua zi m-a sunat părintele, aproape că plângea, i-a băgat 100.000 în cont să aibă grijă de bătrâni, de copii. Pentru mine a fost un lucru extraordinar că doar dintr-o discuție a făcut acest gest.

Am întâlnit oamenii care poate au bani mai mulți decât nea Gigi, dar care nu au făcut gesturile pe care le face el”, a mai explicat Dani Coman.

