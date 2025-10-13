Fundașul central al campioanei este suspect de ruptură de ligamente și riscă să rateze restul sezonului, astfel că Gigi Becali caută o soluție rapidă în apărare.

Ținta patronului roș-albaștrilor este Mario Tudose (20 de ani), fundașul celor de la FC Argeș, pentru care FCSB a negociat și în vară.

Transfer de urgenţă la FCSB! Gigi Becali pune 500.000 de euro la bătaie pentru Tudose

Atunci, piteștenii cereau 1 milion de euro, dar mutarea a picat. Acum, Becali e dispus să ofere doar 500.000 de euro.

„Ce să facem cu Tudose? Am dat un milion de euro în vară. Acum să vedem, poate dau 500.000. Nu mă interesează. N-ai vrut un milion, acum e 500.000 de euro”, a declarat Gigi Becali la Fanatik.

În vară, FC Argeș refuzase oferta de 1 milion de euro, dorind o sumă dublă pentru că Benfica Lisabona are dreptul la 50% dintr-un eventual transfer al lui Tudose.

În prezent, FCSB are mari probleme în centrul defensivei. Ngezana este singurul fundaș central apt, în timp ce Graovac se recuperează după o accidentare.

În tricoul piteștenilor, Tudose a strâns 61 de meciuri și 4 goluri, iar Transfermarkt îl evaluează la 700.000 de euro.

Accidentarea lui Mihai Popescu a survenit în minutul 70 al partidei cu Austria. Fundașul a fost înlocuit de Virgil Ghiță, care a adus ulterior victoria „tricolorilor” cu un gol marcat în minutul 90+5.

