Universitatea Craiova - Rapid s-a încheiat 2-2. Meciul a avut loc pe stadionul ”Ion Oblemenco”



În minutele suplimentare, Marian Aioani, goalkeeperul formației dirijate de Costel Gâlcă, i-a aplicat o directă lui Stiven Nsimba (90+7'), iar ”centralul” partidei, Marcel Bîrsan a dictat lovitură de la 11 metri după ce a fost chemat de VAR la monitor.



Oltenii au smuls punctul după ce același Nsimba a fructificat perfect penalty-ul în minutul 90+10!

”Supărat pe Aioani?” Reacția lui Victor Angelescu după gafa din Craiova - Rapid



Întrebat dacă e supărat pe gafa lui Marian Aioani care, practic, a costat Rapidul două puncte, Victor Angelescu, acționarul minoritar al trupei din ”Grant”, a răspuns negativ și a ținut să puncteze faptul că, în rest, portarul i-a scos pe giuleșteni din multe situații.



”(n.r. Supărat pe Aioani?) Nu. Ok, a greşit, putea să nu iasă şi probabil că nu ar fi trebuit să iasă acolo în ultimul minut. Nu pot să fiu supărat pentru că a apărat foarte bine. A avut nişte reflexe meciul ăsta, vreo 2-3 foarte mari.

Se întâmplă lucrurile astea. O să tragă fiecare concluziile, ştie şi el foarte bine. Avem un portar foarte bun, suntem foarte mulţumiţi de el, a făcut un meci foarte bun ieri şi în general e într-o formă foarte bună.



Asta e, se întâmplă, până la urmă e fotbal. În primul rând cred că fundaşul pierde jucătorul din marcaj. Când ieşi şi loveşti jucătorul nu poţi să spui că a fost bine. Aioani a făcut un meci foarte bun”, a spus Victor Angelescu, potrivit Prima Sport.

